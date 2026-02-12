MENOY

Βάσια Παναγοπούλου για Γιάννη Δαλιανίδη: Στα χρόνια που έρχονται, οι ταινίες του θα αναγνωριστούν για τη μοναδικότητά τους

THESTIVAL TEAM

Καθοριστική υπήρξε για τη Βάσια Παναγοπούλου η συνεργασία της με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Η γνωριμία της και η καλλιτεχνική της συνύπαρξη με τον αείμνηστο σκηνοθέτη τη σημάδεψε σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.

Όπως είπε η ηθοποιός σε συνέντευξη στην οποία ανέτρεξε στην πορεία της στην υποκριτική, επρόκειτο για έναν σπουδαίο δημιουργό, ενώ  τα επόμενα χρόνια θα αναγνωριστεί η μοναδικότητα του έργου του.

«Η γνωριμία και η συνεργασία μου με τον Γιάννη Δαλιανίδη έχει γράψει όχι μόνο στην καριέρα μου, αλλά και στην καρδιά μου. Ήταν ένας πολύ σπουδαίος δημιουργός. Πιστεύω ότι, στα χρόνια που έρχονται, οι ταινίες του θα αναγνωριστούν για τη μοναδικότητά τους», είπε στο περιοδικό HELLO, θυμούμενη τη συνεργασία της με τον Γιάννη Δαλιανίδη.

Στη συνέχεια, απαρίθμησε μερικά ακόμα ονόματα εμβληματικών προσωπικοτήτων από το θέατρο και τον κινηματογράφο με τα οποία συνεργάστηκε.«Στο θέατρο είχα εξίσου σημαντικές συνεργασίες και δασκάλους, όπως τον Μίνωα Βολανάκη και τον Ανδρέα Βουτσινά. Όσον αφορά στο σινεμά, δεν μπορώ να μην αναφέρω τη συνάντησή μου με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, η οποία έγινε πολύ νωρίς», συμπλήρωσε η Βάσια Παναγοπούλου.

