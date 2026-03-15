Τζένη Μπαλατσινού: Δεν είμαι γυναίκα του υπουργού και ούτε είμαι η κυρία κανενός, έχω μια διαδρομή

Η Τζένη Μπαλατσινού παραχώρησε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες που τη συνάντησαν το βράδυ του Σαββάτου (14-03-2026) στο Forum «Είμαι εδώ για εσένα» που διοργάνωσε η ίδια. Αναφέρθηκε στον επικείμενο γάμο της κόρης της, στο bullying που είχε δεχθεί παλαιότερα η Αμαλία Κωστοπούλου, αλλά και στη φημολογία περί χωρισμού της Ελένης Μενεγάκη από τον Ματέο Παντζόπουλο. Ξεχώρισε η απάντηση που έδωσε όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται ως γυναίκα υπουργού. Με την ίδια να δηλώνει «αυτόφωτη» με μια διαδρομή ξεχωριστή.

«Είμαι ψύχραιμη με τον γάμο της κόρης μου. Είναι πολύ γλυκό όλο αυτό και πάρα πολύ όμορφο για κάθε μητέρα που το παιδί της προχωράει στη ζωή του. Εγώ το μόνο που θέλω, όλα μου τα παιδιά, αλλά και όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι ευτυχισμένα» είπε αρχικά η Τζένη Μπαλατσινού. Στη συνέχεια αποκάλυψε πως η κόρη της βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Αθήνα: «Είναι εδώ η Αμαλία για τις προετοιμασίες του γάμου. Αλλά για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα, θεωρώ ότι τα παιδιά όπως και όλοι οι άνθρωποι, πρώτα χρειάζεται να είμαστε ευτυχισμένοι και μετά θα είμαστε και πετυχημένοι. Γιατί όταν το πας ανάποδα, χάνεις λίγο το δρόμο σου», είπε για τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στο bullying που βίωσε η κόρη της στο σχολείο, στο οποίο είχε αναφερθεί το Σάββατο (14-03-2026) και ο Πέτρος Κωστόπουλος: «Νομίζω αν όχι καθένα, όλα τα παιδιά βιώνανε bullying. Κάποια περισσότερο, κάποια λιγότερο. Τα παιδιά μου αλλά και η Αμαλία έχουν ζήσει αρκετά δύσκολες στιγμές. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί όσο και να προσπαθείς να δυναμώσεις το παιδί σου και να του εξηγήσεις κάποια πράγματα, καλείται εκείνο στον χώρο τον δικό του να ορίσει και να βάλει τα τείχη τα οποία θα το προστατεύσουν».

Για τη φημολογία των τελευταίων ημερών περί υποτιθέμενου χωρισμού της Ελένης Μενεγάκη από τον σύζυγό της, Ματέο Παντζόπουλο, η Τζένη Μπαλατσινού απάντησε: «Αυτό πάλι είναι ένα σημείο των καιρών. Που ο καθένας με πολύ εύκολο τρόπο μπορεί να γράψει κάτι χωρίς να έχει την κατάλληλη πληροφορία. Και είναι αρκετά άκομψο και ξέρετε κανένας ποτέ δεν ξέρει πώς είναι ένα ζευγάρι μέσα στο σπίτι. Είναι συνήθως ο κόσμος να σε κάνει να ζεις ιστορίες οι οποίες δεν είναι δικές σου.

Οπότε εκεί χρειάζεται πραγματικά μία αποστασιοποίηση και μια προστασία, ούτως ώστε να έχει να κάνει τουλάχιστον τα μέλη της οικογένειάς σου. Από κει και πέρα αυτό είναι νομίζω κάτι που δεν θα σταματήσει ποτέ. Έχω κινηθεί νομικά για δημοσιεύματα τα οποία έχουν υπάρξει πάρα πολύ άσχημα και… όχι απλά μία φορά, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπάρξει εμμονικοί μαζί μου».

Στη συνέχεια δημοσιογράφος ρώτησε την Τζένη Μπαλατσινού: «Πόσο εύκολο είναι να είστε η γυναίκα του υπουργού Βασίλη Κικίλια;». Εκείνη φάνηκε να ενοχλείται αλλά απάντησε: «Δεν είμαι γυναίκα του Υπουργού. Και ούτε είμαι η κυρία κανενός. Είμαι από μόνη μου αυτό που είμαι. Και είδες τώρα κάνεις και εσύ αυτό το λάθος, βάζεις τίτλους στις γυναίκες. Και θέλω να πω ότι οι γυναίκες πρώτα απ’ όλα βάζουμε τους τίτλους στις άλλες γυναίκες και μετά οι άντρες. Οπότε λίγο αυτό πρέπει να το διαχειριζόμαστε πιο κομψά. Λοιπόν, είμαι αυτή που είμαι, έχω μια διαδρομή… και ο σύντροφός μου και σύζυγός μου είναι ο Βασίλης» είπε καταληκτικά η Τζένη Μπαλατσινού.

Για τον επικείμενο γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου μίλησε και ο Πέτρος Κωστόπουλος το πρωί της Κυριακής (15-03-2026). «Το έχω δει το νυφικό σε φωτογραφία» ανέφερε μεταξύ άλλων.