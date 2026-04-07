Τριαντάφυλλος: Για κάποιο λόγο δεν παίζουν τα τραγούδια μου στο ραδιόφωνο, δεν έχει παιχτεί κανένα

Συνέντευξη στην εκπομπή “Super Κατερίνα” παραχώρησε ο Τριαντάφυλλος. Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε, αρχικά, στο γεγονός ότι τα κομμάτια του δεν παίζονται στο ραδιόφωνο.

«Τα τραγούδια μου για κάποιο λόγο δεν τα παίζουν στο ραδιόφωνο. Δεν έχει παιχτεί κανένα τραγούδι μου, αυτά γίνονται επιτυχίες δια μαγείας, από τον Θεό», είπε αρχικά ο Τριαντάφυλλος.

Ο Τριαντάφυλλος είπε στη συνέχεια: «Με τη Δήμητρα έχουμε χωρίσει εδώ και τρία χρόνια, αλλά είμαστε μια χαρά. Δεν είμαι ζευγάρι με την Ηλιάννα Ζέρβα, είναι συνάδελφός μου. Αυτό ήταν ύπουλο, δεν ήταν δημοσιογραφία. Αυτός που το έκανε πρέπει να είναι μεγάλη κότα».

