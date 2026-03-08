Θοδωρής Φέρρης: Η συγκινητική στιγμή που τραγουδάει μαζί με τη μητέρα του στο πλατό του J2US

Ο Θοδωρής Φέρρης ήταν καλεσμένος στο 3ο live του J2US το βράδυ του Σαββάτου.

Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, Θοδωρής Φέρρης, ερμήνευσε τις μεγάλες επιτυχίες του και ξεσήκωσε το κοινό, λίγο πριν εμφανιστεί στο Posidonio.

Σε μία ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, ο Θοδωρής Φέρρης βρέθηκε στη σκηνή του σόου μαζί με τον σπουδαίο Κώστα Χατζή, ενώ ερμήνευσε ένα ρεφρέν από το κομμάτι “Δίδυμα Φεγγάρια” μαζί με τη μητέρα του.

Η κυρία Αθηνά, μητέρα του Θοδωρή Φέρρη, πήγε στο J2US για να καμαρώσει τον γιο της και μετά από απαίτηση του Νίκου Κοκλώνη, τραγούδησε μαζί του.