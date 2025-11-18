MENOY

LIFESTYLE

Θεσσαλονίκη: Η Μαρίνα Σπανού πήγε να κάνει πλάκα με τραγούδι της Λιόλιου αλλά το κοινό της άρχισε να το τραγουδά – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου ακούστηκε σε συναυλία της Μαρίνας Σπανού. Η τραγουδίστρια ξεκίνησε να τραγουδά για πλάκα το δημοφιλές τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου «Νοικιάστηκε» και το κοινό συνέχισε να τραγουδά.

Με το που ακούστηκαν οι πρώτες συλλαβές, ο κόσμος ξεκίνησε να τραγουδά δυνατά το ρεφρέν του κομματιού. Η τραγουδίστρια χαμογέλασε με έκπληξη, απολαμβάνοντας αυτή την απρόβλεπτη αντίδραση.

Μάλιστα, στο τέλος του τραγουδιού, έπαιξε κάποιες νότες στο πιάνο. Βίντεο από τη στιγμή εκείνη ανέβηκε σε λογαριασμό κάποιας θαυμάστριάς της στο TikTok. «Τελικά δεν είχα κατάθλιψη, απλά έπρεπε να πάω Σπανού και να τραγουδήσω Λιόλιου», έγραψε πάνω στο βίντεο.

@alexandrakofou #fyp #lioliou #block33 #marinaspanou @Μαρίνα Σπανού ♬ πρωτότυπος ήχος – 𝔸𝕃𝔼𝕏

Μαρίνα Σπανού

