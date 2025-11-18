Θεσσαλονίκη: Η Μαρίνα Σπανού πήγε να κάνει πλάκα με τραγούδι της Λιόλιου αλλά το κοινό της άρχισε να το τραγουδά – Δείτε βίντεο

Τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου ακούστηκε σε συναυλία της Μαρίνας Σπανού. Η τραγουδίστρια ξεκίνησε να τραγουδά για πλάκα το δημοφιλές τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου «Νοικιάστηκε» και το κοινό συνέχισε να τραγουδά.

Με το που ακούστηκαν οι πρώτες συλλαβές, ο κόσμος ξεκίνησε να τραγουδά δυνατά το ρεφρέν του κομματιού. Η τραγουδίστρια χαμογέλασε με έκπληξη, απολαμβάνοντας αυτή την απρόβλεπτη αντίδραση.

Μάλιστα, στο τέλος του τραγουδιού, έπαιξε κάποιες νότες στο πιάνο. Βίντεο από τη στιγμή εκείνη ανέβηκε σε λογαριασμό κάποιας θαυμάστριάς της στο TikTok. «Τελικά δεν είχα κατάθλιψη, απλά έπρεπε να πάω Σπανού και να τραγουδήσω Λιόλιου», έγραψε πάνω στο βίντεο.