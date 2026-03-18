MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Συγκινεί η Χίλντα Ηλιοπούλου για τον πατέρα της, Ντίνο: Ακόμα και τώρα με τσιμπάει αυτό, δεν αισθάνομαι πολύ άνετα

|
THESTIVAL TEAM

H Χίλντα Ηλιοπούλου, μαζί με την αδελφή της, Εβίτα βρέθηκαν καλεσμένες στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ, το απόγευμα της Τετάρτης, προκειμένου να συνομιλήσουν με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Μάλιστα, ανάμεσα σε άλλα, η γνωστή ηθοποιός και κόρη του αείμνηστου Ντίνου Ηλιόπουλου μίλησε με τρυφερότητα για τον πατέρα της και τις διαφοροποιήσεις που είχε πάντα για εκείνην ο άνθρωπος από τον σταρ του ελληνικού κινηματογράφου.

Πιο συγκεκριμένα, η Χίλντα Ηλιοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “στις ταινίες που ο πατέρας μας είναι έγχρωμος και μεγάλος, ακόμα και τώρα, με τσιμπάει… Δεν αισθάνομαι πολύ άνετα. Αλλά, για μένα, ήταν πάντα και Ντίνος Ηλιόπουλος και μπαμπάς. Το έχω ζήσει πολύ έντονα αυτό οπότε έχει μπει στο πετσί μου χω ζήσει”.

“Ήμουν και πολύ μαζί του στο θέατρο, αλλά για μένα αυτό δεν ήταν και πολύ ωραίο πάντα. Το να είσαι δηλαδή και η κόρη του Ντίνου Ηλιόπουλου, όχι μόνο η κόρη του πατέρα Ντίνου. Δεν ήταν πολύ ωραία. Όχι κάνοντας την ίδια δουλειά, γιατί όταν ξεκίνησα δεν υπήρχαν social media και τέτοια”.


“Αρχικά, ως παιδί, να πω την αλήθεια ήταν λίγο μπερδεμένη η ταυτότητα. Γιατί αποκτούσε άλλη υπόσταση το να είμαι δίπλα του στο θέατρο και άλλο ήταν στο σπίτι. Ήταν διαφορετική περσόνα, διαφορετικός άνθρωπος. Αλλά και ως παιδί στο σχολείο δεν είναι… καινούργιο πράγμα το μπούλινγκ, συνέβαινε. “Χόρεψε μας όπως ο μπαμπάς σου” μου έλεγε ακόμα και ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Χίλντα Ηλιοπούλου στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.

Χίλντα Ηλιοπούλου

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

