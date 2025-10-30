Σωτήρης Καλυβάτσης: “Η εξουσία είναι για μπινελίκια, όχι για απλές καταστάσεις”

Στα επαγγελματικά του σχέδια, καθώς και στα όρια της σάτιρας μίλησε ο Σωτήρης Καλυβάτσης στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος σατιρίζει την εξουσία.

«Το ραδιόφωνο υφίσταται τα τελευταία τρία χρόνια στη ζωή μου. Είναι ένα μέσο που κι αυτό είναι επικοινωνία με τους ανθρώπους. Μου αρέσει ιδιαιτέρως και τα έχω καλά με όλα τα Μέσα, απλά δεν έχω… μέσον. Όχι για να μετακινηθώ, άλλο μέσον εννοώ», είπε αρχικά ο Σωτήρης Καλυβάτσης

Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν συζητήσεις να βρεθούμε σε νέο κανάλι από τον Ιανουάριο, αλλά θα δούμε. Δεν είναι ο καημός ο δικός μου. Δεν ξέρω αν ο Μητσικώστας έχει».

Όσον αφορά τη σάτιρα, ο κωμικός ηθοποιός είπε: «Στη σάτιρα αν είσαι εμμονικός και προσβάλλεις, αυτό είτε παλιά είτε τώρα είναι πρόβλημα από μόνο του. Έτσι κι αλλιώς αυτούς που συνήθως σατιρίζεις είναι η εξουσία. Η εξουσία είναι για μπινελίκια, όχι για απλές καταστάσεις».