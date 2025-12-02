Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: Είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου – Μου φαίνεται τρομερά πληγωτικό

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε στο podcast “ANESTEA” και τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο. Στο preview που κυκλοφόρησε, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στο χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη.

«Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας. Δέχτηκα να το υπογράψω αυτό, το υπέγραψα. Κι εγώ όταν είδα τη συνέντευξη, απέκτησα μία ελπίδα. Μου φαίνεται τρομερά πληγωτικό.

Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου. Εγώ δεν μίλησα ποτέ όπως θα ήθελα, δεν είπα ποτέ όλα αυτά που θα ήθελα, επειδή υπήρχαν δημοσιογράφοι μέσα στην αίθουσα και για μένα είναι σημαντικό να προστατέψω την εικόνα του πατέρα των παιδιών μου», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.