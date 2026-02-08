Πέτρος Κωστόπουλος: Άναυδοι όλοι στον αέρα με την ατάκα του – “Δεν είναι κακιά λέξη, μην κάνετε έτσι”

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, ο Πέτρος Κωστόπουλος άφησε τους πάντες άναυδους στο πλατό με την ατάκα του.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Κατερίνα Καραβάτου άρχισε να ρωτά τους συνεργάτες της πώς πέρασαν το σαββατόβραδο.

Π.Κ.: Εγώ είδα Netflix, σειρά.

Μ.Α.: Γιατί το σκέφτηκες τόσο πολύ;

Κ.Κ.: Γιατί δεν είδε Netflix, κάτι άλλο είδε.

Α.Γ.: Γύριζες ή έβλεπες;

«Γύριζα τσόντα», απάντησε ο Πέτρος Κωστόπουλος και τους άφησε όλους με ανοιχτό το στόμα.

«Εεεε, δεν το εννοούσε φυσικά», είπε η Κατερίνα Καραβάτου.

«Δεν είναι κακιά λέξη, μην κάνετε έτσι», ανέφερε ο Πέτρος Κωστόπουλος.