Πέτρος Κωστόπουλος: Άναυδοι όλοι στον αέρα με την ατάκα του – “Δεν είναι κακιά λέξη, μην κάνετε έτσι”
THESTIVAL TEAM
Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, ο Πέτρος Κωστόπουλος άφησε τους πάντες άναυδους στο πλατό με την ατάκα του.
Όλα ξεκίνησαν όταν η Κατερίνα Καραβάτου άρχισε να ρωτά τους συνεργάτες της πώς πέρασαν το σαββατόβραδο.
Π.Κ.: Εγώ είδα Netflix, σειρά.
Μ.Α.: Γιατί το σκέφτηκες τόσο πολύ;
Κ.Κ.: Γιατί δεν είδε Netflix, κάτι άλλο είδε.
Α.Γ.: Γύριζες ή έβλεπες;
«Γύριζα τσόντα», απάντησε ο Πέτρος Κωστόπουλος και τους άφησε όλους με ανοιχτό το στόμα.
«Εεεε, δεν το εννοούσε φυσικά», είπε η Κατερίνα Καραβάτου.
«Δεν είναι κακιά λέξη, μην κάνετε έτσι», ανέφερε ο Πέτρος Κωστόπουλος.