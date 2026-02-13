Πέγκυ Σταθακοπούλου: Πέρασα μία πολύ μεγάλη στενοχώρια, έχω σχεδόν τέσσερα αυτοάνοσα

Η Πέγκυ Σταθακοπούλου μιλάει στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη και στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Ζω καλά» για τα παρ’ ολίγον τέσσερα αυτοάνοσα που έχει και τον τρόπο που έχει καταφέρει να τα διαχειρίζεται σήμερα.

Στο preview απόσπασμα βλέπουμε τη γνωστή ηθοποιό να εξομολογείται: «Πέρασα μία πολύ μεγάλη στενοχώρια και ένα μεγάλο άγχος, όμως ευτυχώς δεν είχα έξαρση. Είχα κάποια γαστρεντερικά ζητήματα.

Η οποιαδήποτε απώλεια δοκιμάζει τον άνθρωπο, όχι μόνο ο θάνατος. Άρα εκεί είχα μία μικρή έξαρση που δεν εκδήλωσα συγκεκριμένο νόσημα, απλώς αισθανόμουν ότι το σώμα μου είναι έτοιμο, αν δεν το φροντίσω -και τη ψυχή και το συναίσθημά μου- τώρα κάτι θα έρθει».

«Υπήρξε μία συνολική σύσταση για αλλαγή του τρόπου ζωής μου, με εξαίρεση το τσιγάρο που -ντρέπομαι που το λέω- δεν το έχω κάνει. Όλα τα υπόλοιπα τα έχω κάνει».