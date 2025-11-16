Παύλος Κοντογιαννίδης: Μέγα εξουσιαστικό lobby η Επίδαυρος

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια με αφορμή την θεατρική του παρουσία.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός κλήθηκε να εκφράσει την δική του θεώρηση για το γεγονός πως δεν έχει βρεθεί ποτέ μέχρι σήμερα να συμμετέχει σε παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.

Αν ήσασταν σήμερα 25 χρονών, θα επιλέγατε να κινηθείτε το ίδιο “αντάρτικα” ή θα παίζατε πιο “συστημικά”;

Πάντα αντάρτης στα βουνά της καλλιτεχνίας!

Γιατί πιστεύετε ότι δεν έτυχε να εμφανιστείτε στην Επίδαυρο;

Μέγα εξουσιαστικό lobby η Επίδαυρος! Κάποτε πήγαινε ο λαός, τώρα πάει η μικρομεσαία ως επί το πλείστον χορτάτη κομματική – κυβερνητική διανόηση και πολιτική νομενκλατούρα, ειδικά έπειτα από τραγωδία έρχονται και δένουν υπέροχα τα νοστιμότατα μπιφτέκια του “Λεωνίδα”.

Κάποιος συνάδελφος μου είπε ότι οι πλείστες συμμετοχές γίνονται μέσα από τις κλαδικές καλλιτεχνών των εκάστοτε κυβερνήσεων, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων. Παρεμπιπτόντως, στα 28 μου έπαιξα “Τρυγαίο” με τους δεσμούς της Ασπασίας Παπαθανασίου, σε όλα τα αρχαία θέατρα, ακόμα και της Μεγαλόπολης και του Άργους, εκτός από τον “ναό” του αρχαίου δράματος.

Πήγα πολλές φορές, όμως, ως θεατής. Μεγαλείο ο χώρος!