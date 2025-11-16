MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Παύλος Κοντογιαννίδης: Μέγα εξουσιαστικό lobby η Επίδαυρος

|
THESTIVAL TEAM

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια με αφορμή την θεατρική του παρουσία.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός κλήθηκε να εκφράσει την δική του θεώρηση για το γεγονός πως δεν έχει βρεθεί ποτέ μέχρι σήμερα να συμμετέχει σε παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.

Αν ήσασταν σήμερα 25 χρονών, θα επιλέγατε να κινηθείτε το ίδιο “αντάρτικα” ή θα παίζατε πιο “συστημικά”;

Πάντα αντάρτης στα βουνά της καλλιτεχνίας!

Γιατί πιστεύετε ότι δεν έτυχε να εμφανιστείτε στην Επίδαυρο;

Μέγα εξουσιαστικό lobby η Επίδαυρος! Κάποτε πήγαινε ο λαός, τώρα πάει η μικρομεσαία ως επί το πλείστον χορτάτη κομματική – κυβερνητική διανόηση και πολιτική νομενκλατούρα, ειδικά έπειτα από τραγωδία έρχονται και δένουν υπέροχα τα νοστιμότατα μπιφτέκια του “Λεωνίδα”.

Κάποιος συνάδελφος μου είπε ότι οι πλείστες συμμετοχές γίνονται μέσα από τις κλαδικές καλλιτεχνών των εκάστοτε κυβερνήσεων, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων. Παρεμπιπτόντως, στα 28 μου έπαιξα “Τρυγαίο” με τους δεσμούς της Ασπασίας Παπαθανασίου, σε όλα τα αρχαία θέατρα, ακόμα και της Μεγαλόπολης και του Άργους, εκτός από τον “ναό” του αρχαίου δράματος.

Πήγα πολλές φορές, όμως, ως θεατής. Μεγαλείο ο χώρος!

Παύλος Κοντογιαννίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Κώστας Τσιάρας: Στόχος να γίνουν οι πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ τέλη Νοεμβρίου – Δεν υπάρχει plan B

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Αυξήθηκαν οι υιοθεσίες στην Ελλάδα – “Έχω βιώσει ένα θαύμα”, λέει 48χρονος μονογονέας μετά από χρόνια αναμονής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Στην Αθήνα έφτασε ο Ζελένσκι: “Απρόκλητη και παράνομη η ρωσική εισβολή, είμαστε στο πλευρό σας” του είπε ο Τασούλας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

“Αστακός” η Αθήνα για την επίσκεψη Ζελένσκι – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ξεσπά ο Μάριος Ιορδάνου: Δεν τους μπορώ, είναι άνδρες που στην ουσία δεν είναι άνδρες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Παυλίδη, Γιαννούλη και Μπακασέτα κόντρα στη Λευκορωσία