LIFESTYLE

Παυλίνα Βουλγαράκη: Το Ferto δεν ήταν στα τραγούδια που είχα ξεχωρίσει, δεν ένιωσα κάτι όταν το άκουσα

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στην εκπομπή “Breakfast@star” παραχώρησε η Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία βρισκόταν στην επιτροπή για την επιλογή των τραγουδιών που θα λάμβαναν μέρος στους ημιτελικούς του Sing for Greece.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη με το νέο μου τραγούδι και τη νέα μου δισκογραφική συνεργασία με τη Heaven», είπε αρχικά η Παυλίνα Βουλγαράκη.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη είπε στη συνέχεια: «Μου άρεσε πάρα πολύ, αυτή η διαδικασία με συνεπήρε. Σκέψου ότι ενώ ήταν 260 τραγούδια, τα άκουσα δύο και τρεις φορές. Το ωραίο είναι ότι δεν ξέρεις ποιος είναι ποιος και απλά ακούς. Το Ferto δεν ήταν σε αυτά που είχα ξεχωρίσει.

Ο Ακύλας άρχισε να μου αρέσει καθώς τον έψαχνα, όταν έμαθα ποιος είναι και άρχισα να τον παρακολουθώ, εκεί άρχισα να συνδέομαι ως ακροάτρια. Ακούγοντας απλά το τραγούδι, δεν ένιωσα κάτι. Από τα τραγούδια που άκουσα, ξεχώρισα τον Good Job Nicky και την Αλεξάνδρα».

Παυλίνα Βουλγαράκη

