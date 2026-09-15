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Παναγιώτης Πετράκης για Άννα Βίσση: “Γνωριστήκαμε σε ακρόαση στο σπίτι της, είχα πάθει σοκ”

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THESTIVAL TEAM

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Καλεσμένος της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλης στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς», ήταν ο Παναγιώτης Πετράκης το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, με τον ηθοποιό και τραγουδιστή να μιλάει για την πορεία του στην υποκριτική και για τη συνεργασία που είχε κάνει στο παρελθόν με την Άννα Βίσση.

«Η Βίσση ήταν πάντα υπέροχη. Γνωριστήκαμε σε ακρόαση στο σπίτι της για να συνεργαστούμε στους «Δαίμονες». Εκείνη ήταν μια χαρά, εγώ είχα πάθει σοκ. Τότε είχα κολλήσει με την παράσταση, την είχα δει 15 φορές. Τα τραγούδαγα όταν ήμουν μικρός μέσα στην τάξη, στο σχολείο. Ήταν σαν να με προετοίμαζε η ζωή για αυτό που θα συνέβαινε αργότερα», είπε ο Παναγιώτης Πετράκης.

«Ήταν μια πολύ ωραία παράσταση και μια πολύ ωραία εμπειρία», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

«Παλαιότερα είχα πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου και τις ικανότητές μου. Ποτέ όμως, δεν θεωρούσα ότι έχω μεγαλύτερη αξία από άλλους ανθρώπους. Είχα μια ματαιοδοξία, που εγώ θεωρώ ότι ήταν αρνητικό. Ευτυχώς με τα χρόνια το διόρθωσα», σχολίασε ο Παναγιώτης Πετράκης.

Άννα Βίσση Παναγιώτης Πετράκης

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