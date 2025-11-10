Ουκρανία: Συγκλονίζει η Αντζελίνα Τζολί με την εμπειρία της – “Η απειλή των drones είναι συνεχής, ακούς ένα βουητό στον ουρανό”

Η ηθοποιός, Αντζελίνα Τζολί, μίλησε για την πρόσφατη επίσκεψή που έκανε στην Ουκρανία, μέσα από μία ιδιαίτερα συγκινητική δημοσίευση που έκανε στο Instagram.

Τις μέρες μάλιστα που πέρασε στις περιοχές Μικολάιβ και Χερσώνα, παρατήρησε την συνεχή παρουσία των ρωσικών drones στον ουρανό.

Χθες, Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, η Αντζελίνα Τζολί περιέγραψε την ένταση που βίωσε στην Ουκρανία, με αυτό που της «έμεινε» περισσότερο να είναι: «Η απειλή των drones που ήταν μια συνεχής, έντονη παρουσία. Ακούς ένα χαμηλό βουητό στον ουρανό».

Όπως περιγράφει η ίδια: «Η περιοχή είναι σαν ένα «ανθρώπινο σαφάρι», με drones που χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούν, να κυνηγούν και να τρομοκρατούν τους ανθρώπους, συνεχώς. Υπήρξε μια στιγμή που έπρεπε να σταματήσουμε και να περιμένουμε ενώ ένα drone πετούσε από πάνω μας».

«Εγώ φορούσα προστατευτικό εξοπλισμό και για μένα ήταν μόνο για μερικές μέρες. Οι οικογένειες εδώ ζουν με αυτό κάθε μέρα», είπε συγκλονισμένη η ηθοποιός.

«Έχουν μεταφέρει τα σχολεία, τις κλινικές και τους παιδικούς σταθμούς σε ενισχυμένα υπόγεια, αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ήταν δύσκολο αλλά όλο αυτό με ενέπνευσε. Πολλοί άνθρωποι μου μίλησαν για το ψυχολογικό βάρος του να ζεις υπό συνεχή απειλή και για τον βαθύτερο φόβο να σε ξεχάσει ο κόσμος.

Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς, σε έναν κόσμο με τόσο ισχυρή διπλωματική ικανότητα, οι πολίτες στην Ουκρανία, το Σουδάν, τη Γάζα, την Υεμένη, τη ΛΔΚ και τόσα άλλα μέρη υποφέρουν καθημερινά, σαν να μην υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν οι εξουσιαστές για να τερματίσουν αυτές τις συγκρούσεις και να προστατεύσουν όλους τους πολίτες, ισότιμα.

Αυτό που μου δίνει ελπίδα είναι το απίστευτο θάρρος και η ικανότητα των τοπικών οργανώσεων και των εθελοντών, καθώς και όσων τους υποστηρίζουν. Αν βρουν τη δύναμη, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν το ίδιο», κατέληξε η ίδια.

Η ηθοποιός είχε επισκεφθεί ξανά την Ουκρανία την άνοιξη του 2022, συναντώντας εκτοπισμένους στη Λβιβ, ενώ στις 5 Νοεμβρίου ταξίδεψε με το βρετανικό Ίδρυμα Legacy of War στις πληγείσες νότιες περιοχές της χώρας.

Στη Χερσώνα σήμερα όμως τα ρωσικά στρατεύματα εκτοξεύουν πολύ συχνά πυρά που πλήττουν και σκοτώνουν αμάχους.

Μάλιστα ανησυχητικό για εκείνη ήταν και το γεγονός ότι ένας Ουκρανός άνδρας στη συνοδεία της Τζολί επιστρατεύτηκε από τις αρχές, με την ίδια να επισκέπτεται το στρατολογικό γραφείο μαζί του. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν αργότερα ότι ο άνδρας, εφεδρικός αξιωματικός, δεν διέθετε έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό και τον κατεύθυναν σε άλλο σημείο για να διευθετήσει το θέμα.