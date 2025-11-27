MENOY

Ο Snik θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά – Έγκυος η σύντροφός του, Μάρτα Αχαρονιάν

THESTIVAL TEAM

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Snik, καθώς η σύντροφός του, Μάρτα Αχαρονιάν, είναι έγκυος.

Ο τράπερ μίλησε για το ευχάριστο γεγονός στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», επιβεβαιώνοντας την είδηση, πως το ζευγάρι σε λίγο καιρό θα αποκτήσει το πρώτο του παιδί.

Πιο αναλυτικά, σε ερώτηση του δημοσιογράφου στον Snik σχετικά με το εάν το ζευγάρι περιμένει παιδί, ο τράπερ απάντησε: «Θα αυξηθούν τα μέλη της οικογένειας», ενώ για το φύλο του μωρού σχολίασε: «Θα το δείτε το φύλο. Να ευχηθείς με έναν πόνο».

