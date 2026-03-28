Ο Γεράσιμος Ζαγορίτης απαντά 16 χρόνια μετά, για τις φωτογραφίες με την Τζούλια Αλεξανδράτου στο Πολεμικό Μουσείο

Έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια απουσίας από τη χώρα µας και επιτυχηµένης καριέρας ως επικοινωνιολόγος για καµπάνιες πολιτικών και κοµµάτων στις Βρυξέλλες, ο Γεράσιµος Ζαγορίτης ετοιµάζεται για επιστροφή και για ένα νέο επαγγελµατικό ξεκίνηµα στην Ελλάδα.

Ο γιος του πρώην γραµµατέα της Νέας ∆ηµοκρατίας και Συνηγόρου του Καταναλωτή, Λευτέρη Ζαγορίτη, μιλά μεταξύ άλλων στο Secret της εφημερίδας Παραπολιτικά και στη Σάσα Σταμάτη, για τις επίμαχες φωτογραφίες με την Τζούλια Αλεξανδράτου στο γκαράζ του Πολεμικού Μουσείου που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και τον έφερε αντιμέτωπο με τον νόμο.

Διάβασε το σχετικό απόσπασμα της συνέντευξης:

Το 2010 απασχολήσατε όλα τα ΜΜΕ µε φωτογραφίες σας µε την Τζούλια Αλεξανδράτου στο γκαράζ του Πολεµικού Μουσείου. Εσείς τότε υπηρετούσατε στο Πολεµικό Ναυτικό. ∆εν έχετε µιλήσει ποτέ γι’ αυτό. Θέλετε να µας πείτε κάτι;

Ήταν µια στιγµή στην οποία αδίκησα τον εαυτό µου, στενοχώρησα τους κοντινούς µου ανθρώπους και σίγουρα δηµιούργησα πολύ λανθασµένες εντυπώσεις. ∆εν έχω καµία δυσκολία να αναγνωρίζω τα λάθη µου και να µαθαίνω από αυτά. Από εκεί και πέρα, κοιτάζω το παρελθόν χωρίς φόβο και πιστεύω πως οι άνθρωποι κρινόµαστε στον χρόνο και δοκιµαζόµαστε από την ικανότητά µας να ωριµάζουµε και να εξελισσόµαστε.

Αν γυρίζατε τον χρόνο πίσω, τι θα αλλάζατε;

Στην πραγµατικότητα, ελάχιστα πράγµατα. Είχα µέχρι σήµερα την ευκαιρία να ακολουθήσω επαγγελµατικά αυτό που ήθελα και να το κυνηγήσω µε τον καλύτερο τρόπο που µπορούσα σε κάθε φάση της ζωής µου. Μέσα από αυτήν τη διαδροµή έµαθα πολλά, όχι µόνο από τις επιτυχίες, αλλά κυρίως από τις δύσκολες στιγµές, τα λάθη και τις ήττες. Οι δυσκολίες είναι αυτές που µας αναγκάζουν να δούµε τον εαυτό µας πιο καθαρά, να ωριµάσουµε και να γίνουµε καλύτεροι. ∆εν είµαι άνθρωπος που ζει µε το παρελθόν. Προτιµώ να µαθαίνω, να εξελίσσοµαι και να προχωρώ.