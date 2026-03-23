Ο Ακύλας συνάντησε τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision – Δείτε βίντεο

Με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision συναντήθηκε ο Ακύλας, με τη στιγμή να καταγράφεται. Ο τραγουδιστής που θα ανέβει στη σκηνή της φετινής διοργάνωσης με το Ferto βρέθηκε στη χώρα στο πλαίσιο προώθησης του κομματιού του.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Φινλανδία, ο Ακύλας είχε μία συνάντηση με τη βιολονίστρια Linda Lampenius και τον τραγουδιστή Pete Parkkonen που ήδη θεωρούνται το φαβορί για τη νίκη. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram οι τρεις του χορεύουν υπό τους ήχους του Ferto, αλλά και του κομματιού Liekinheitin, με τον Parkkonen μάλιστα να φορά το σκουφάκι, σήμα-κατατεθέν, του Ακύλα.

Eurovision Eurovision 2026 Ακύλας Φινλανδία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Συνεχίζονται σήμερα οι νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών – Σε ποια σημεία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ο Μόντο Ντουπλάντις παντρεύτηκε στα… κρυφά την αγαπημένη του Ντεζιρέ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15 ώρες πριν

Τα σύγχρονα συστήματα πρόγνωσης καιρού στο επίκεντρο εκδήλωσης στο ΑΠΘ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Με τρεις παρελάσεις θα εορταστεί η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου στον Δήμο Παύλου Μελά

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Τέμπη: Ξεκινά σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα με 57 νεκρούς – 36 κατηγορούμενοι, πάνω από 350 μάρτυρες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Γιατί καταστρέφονται τα ρούχα στο πλύσιμο στο χέρι; Τα λάθη που κάνετε χωρίς να το καταλαβαίνετε