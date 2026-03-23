Ο Ακύλας συνάντησε τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision – Δείτε βίντεο

Με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision συναντήθηκε ο Ακύλας, με τη στιγμή να καταγράφεται. Ο τραγουδιστής που θα ανέβει στη σκηνή της φετινής διοργάνωσης με το Ferto βρέθηκε στη χώρα στο πλαίσιο προώθησης του κομματιού του.



Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Φινλανδία, ο Ακύλας είχε μία συνάντηση με τη βιολονίστρια Linda Lampenius και τον τραγουδιστή Pete Parkkonen που ήδη θεωρούνται το φαβορί για τη νίκη. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram οι τρεις του χορεύουν υπό τους ήχους του Ferto, αλλά και του κομματιού Liekinheitin, με τον Parkkonen μάλιστα να φορά το σκουφάκι, σήμα-κατατεθέν, του Ακύλα.



