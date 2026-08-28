Ο Ακύλας χόρεψε “Σαφάρι” και έγινε viral στο TikTok

Σε ρυθμούς «Σαφάρι» της Ρίας Ελληνίδου χόρεψε ο Ακύλας, χαρίζοντας μια αυθόρμητη και διασκεδαστική στιγμή στους followers του TikTok.

Ο 27χρονος τραγουδιστής, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision τον περασμένο Μάιο, εμφανίζεται σε βίντεο που ανέβασε ο χορευτής Νικόλας Μαυρίδης να μπαίνει στο καμαρίνι την ώρα που εκείνος χόρευε το τραγούδι.

Ο Ακύλας δεν έχασε την ευκαιρία, μπήκε μπροστά στην κάμερα και άρχισε να χορεύει μαζί του, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Δείτε το βίντεο: