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Ο Ακύλας χόρεψε “Σαφάρι” και έγινε viral στο TikTok

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Σε ρυθμούς «Σαφάρι» της Ρίας Ελληνίδου χόρεψε ο Ακύλας, χαρίζοντας μια αυθόρμητη και διασκεδαστική στιγμή στους followers του TikTok.

Ο 27χρονος τραγουδιστής, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision τον περασμένο Μάιο, εμφανίζεται σε βίντεο που ανέβασε ο χορευτής Νικόλας Μαυρίδης να μπαίνει στο καμαρίνι την ώρα που εκείνος χόρευε το τραγούδι.

Ο Ακύλας δεν έχασε την ευκαιρία, μπήκε μπροστά στην κάμερα και άρχισε να χορεύει μαζί του, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Δείτε το βίντεο:

@mavriidiiss @Akylas @Ria Ellinidou #fyp #greektiktok #viral #dance #akylas ♬ original sound – Ria Ellinidou

Ακύλας

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