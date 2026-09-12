Nivo: Ζήτησε να σηκωθούν όλοι όρθιοι στο νυχτερινό κέντρο και τραγούδησε το “Θέλω να γυρίσω στα παλιά” για τον Μαζωνάκη – Δείτε βίντεο

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή καρδιάς έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση, τόσο στον καλλιτεχνικό κόσμο όσο και στο ευρύ κοινό. Πολλοί συνάδελφοί του τον έχουν τιμήσει μέσα από τις εμφανίσεις τους και τα τραγούδια που του αφιέρωσαν.

Συγκίνηση προκάλεσε και το αντίο του Νίκου Βουρλιώτη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Nivo, επέλεξε να ερμηνεύσει στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη το τραγούδι που κυκλοφόρησαν μαζί και είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, ενώ παραμένει διαχρονικό μέχρι σήμερα

Ο Nivo θέλησε με αυτόν τον τρόπο να αποτίσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον καλό του φίλο, αλλά και «αδελφό» του, όπως χαρακτηριστικά τον αποκάλεσε από μικροφώνου, δείχνοντας παράλληλα τη βαθιά του συγκίνηση για τον ξαφνικό χαμό του.

Η συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στο νυχτερινό κέντρο Bodega Live, όπου εμφανίζονται ο Χρήστος Χολίδης και ο Νίκος Βουρλιώτης. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Nivo πήρε το μικρόφωνο και ζήτησε από όλους τους παρευρισκόμενους να σηκωθούν όρθιοι και να τραγουδήσουν μαζί του το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», το τραγούδι που είχαν ερμηνεύσει μαζί ο Γιώργος Μαζωνάκης και οι Goin’ Through στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

«Ήρθε η στιγμή, η πολύ άβολη στιγμή. Προετοιμαζόμασταν όλο αυτό το διάστημα γι’ αυτό το ντουέτο και δυστυχώς μέσα στις πρόβες συνέβη αυτό που όλη η Ελλάδα έχει βιώσει με τον θάνατο του ενός ακόμα εμβληματικού, δυτικού (σ.σ. από τα δυτικά προάστια) καλλιτέχνη. Θέλω να σας παρακαλέσω αυτή τη στιγμή να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι μαζί, αφού όμως για πρώτη φορά σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Είναι πολύ μεγάλης σημασίας αυτή τη στιγμή», είπε στους θαμώνες για να τιμήσει με αυτό το κομμάτι τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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