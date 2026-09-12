Η βόλτα Ανδρουλάκη στην 90ή ΔΕΘ: Η προτίμηση στη ρετσίνα και το ping pong με την πράσινη ρακέτα – Δείτε εικόνες

Στα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης περιηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη του κόμματός του.

Ο κ. Ανδρουλακης πέρασε αρχικά από το περίπτερο του thestival.gr και πήρε το έντυπο της ιστοσελίδας. Έπειτα έκανε μία στάση για ένα κοκτέιλ με ρετσίνα όπου ανέφερε χαριτολογώντας πως «είναι καλύτερη από την ρακή, γιατί δεν είναι τόσο βαριά». Στη συνέχεια πέρασε από το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς όπου οι διοικούντες του χάρισαν μια μπάλα ποδοσφαίρου, μια μπλούζα της ομάδας και δύο καπέλα. Μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως δεν παίζει ποδόσφαιρο λόγω ρήξης χιαστού και του είπαν πως του χρόνου θα του χαρίσουν μια μπάλα μπάσκετ.

Ο κ. Ανδρουλακης επισκέφτηκε το περίπτερο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), του Πυροσβεστικού σώματος και την ΕΡΤ όπου έμεινε για λίγα λεπτά και απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και μίλησε μεταξύ άλλων για το δημογραφικό τη στεγαστική κρίση και την ακρίβεια.

Μάλιστα εντός του περιπτέρου είδε το blue box και πρότεινε του χρόνου να γίνει green box.

Στη συνέχεια περιηγήθηκε στο περίπτερο «Academia» όπου συνομίλησε με πρυτάνεις των πανεπιστημίων αλλά και με φοιτητές.

Συγκεκριμένα πέρασε από το σταντ του ΠΑΜΑΚ, του ΑΠΘ και του ΔΠΘ. Μάλιστα, στο Δημοκρίτειο, από όπου αποφοίτησε, παρέλαβε μετάλλιο.

Το ping pong και η πράσινη ρακέτα

Έπειτα επισκέφτηκε το περίπτερο των επιμελητηρίων αλλά και το περίπτερο 16 που είναι σχετικό με τον αθλητισμό, όπου έπαιξε ping pong.

Μάλιστα, έδωσαν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μια πράσινη ρακέτα και όταν κέρδισε πόντο είπε πως κέρδισε μόλις πήρε τη σωστή ρακέτα στα χέρια του.

Στη συνέχεια πέρασε από το περίπτερο του ΠΑΟΚ όπου συνομίλησε με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφτηκε και το περίπτερο της τιμώμενης χώρας Ιαπωνίας όπου συνομίλησε με τους εκθέτες.

Στη συνέχεια ξεναγήθηκε στο περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας ενώ επισκέφτηκε και το περίπτερο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τέλος πέρασε από το περίπτερο της ΔΕΗ, όπου κατά την είσοδο του είπε αστειευόμενος «Ρίξτε τις τιμές στο τιμολόγιο της ΔΕΗ».

Κατά τη διάρκεια της βόλτας ο κ. Ανδρουλάκης συνομίλησε με πολίτες και έβγαλε φωτογραφίες μαζί τους.