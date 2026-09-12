Κοντογεώργης: Υψηλού εθνικού συμβολισμού αλλά και στήριξης των ακριτικών περιοχών η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο

Οι πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό Καστελλόριζο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο Open.

Και, πρώτα για όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, μία εβδομάδα πριν, από τη ΔΕΘ: «Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε μια προσπάθεια να ανεβαίνουμε ένα σκαλί και να υπάρχει μια βελτίωση, η οποία θα “εισπράττεται”, εντός εκτός εισαγωγικών, από όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες», ανέφερε εισαγωγικά ο Θ. Κοντογεώργης εξειδικεύοντας ακολούθως για τις φετινές εξαγγελλίες.

«Φέτος η προσπάθεια ήταν σε όσο το δυνατόν περισσότερους, όσο το δυνατόν περισσότερα, μέχρι εκεί που μπορούμε. Δεν θα κάναμε κάτι, σε καμία περίπτωση, που θα το βρίσκαμε μπροστά μας, που θα το έβρισκε η χώρα μπροστά της», διαβεβαίωσε και συνέχισε: «Σήμερα ο πρωθυπουργός είναι στο Καστελλόριζο και πέραν των υπόλοιπων συμβολισμών, υπάρχει και αυτός: πριν 17 χρόνια από εκεί ανακοινώθηκε ότι η χώρα μπαίνει σε καθεστώς δανειοδότησης και σε ένα μηχανισμό. Είμαστε σε άλλη φάση και είναι θετικό ότι σε κάθε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν συζητάμε για μέτρα περιοριστικά ή λιτότητας, συζητάμε για μέτρα βελτίωσης».

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις επαγγελματικών φορέων στο κυβερνητικό «καλάθι», παρατήρησε ότι «κανείς δεν θα είναι πλήρως ευχαριστημένος», αλλά, υπογράμμισε, «η δική μας προσπάθεια ήταν να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους», και μαζί, «τους ελευθεροεπαγγελματίες, τους αγρότες, εκείνους που αποτελούν την κινητήριο δύναμη του παραγωγικού μηχανισμού της χώρας. Να μπορέσουμε να τους ενισχύσουμε έτι περαιτέρω συνεχίζοντας μια ενίσχυση που ήδη υπάρχει».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις που είχε κάνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Θ. Κοντογεώργης δήλωσε ότι «ο κ. Μπρατάκος και εκ του ρόλου του, και καλά κάνει, αναδεικνύει τα θέματα που απασχολούν πιο πολύ τον κλάδο» (που εκπροσωπεί).

Στο σημείο αυτό όμως, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεδίπλωσε σειρά κυβερνητικών δράσεων που αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο. Συγκεκριμένα, «από τον Μάρτιο και μετά, στις φορολογικές δηλώσεις οι ελευθεροεπαγγελματίες θα δουν τα αποτελέσματα της περυσινής φορολογικής μεταρρύθμισης. Το γεγονός ότι στην περιφέρεια ούτε μία επιχείρηση δεν θα πληρώνει φόρο επιτηδεύματος είναι κάτι θετικό. Και με την αλλαγή των τεκμηρίων περίπου 200.000 ελευθεροεπαγγελματίες θα δουν μια σημαντική απομείωση στον φόρο που καταβάλλουν».

Επόμενο θέμα της συνέντευξης ήταν η σύγκρουση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επί των προγραμμάτων. Εδώ, ο Θ. Κοντογεώργης διευκρίνισε ότι ο ίδιος είχε κοστολογήσει στα 18 δισ. το κόστος του προγράμματος της ΕΛΑΣ όχι τώρα, αλλά «λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, όπου άρχισε να προτείνει κάποια μέτρα».

Εστίασε, μάλιστα, σε ένα από αυτά: «Η βίαιη διαγραφή οφειλών που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας με τον συμψηφισμό του αναβαλλόμενου φόρου που θα γινόταν το 2028, είχε κόστος 8 δισ., το οποίο κάποιος θα το πλήρωνε», παρατήρησε.

Και, επεσήμανε ότι υπάρχει κάποια απόσταση μεταξύ αυτών που «ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε με ένα στόμφο» και του «non paper που μοιράσθηκε από το οικονομικό επιτελείο» (της ΕΛΑΣ). «Αν δεν υπάρχει προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης, (τουλάχιστον) υπάρχει μεγάλη προχειρότητα και δεν θα αναφερθώ στις ακραίες εκφράσεις που ακούσθηκαν για τις θυρίδες, την παγκόσμια βάση δεδομένων κ.α.».

Όπως διαφορά υπάρχει, συμπλήρωσε, ανάμεσα σε «αυτά που είπε αρχικά ο κ. Τσίπρας και αυτά που είπε χθες ο κ. Κουτεντάκης, ότι (το κόστος) είναι 7,5 δισ. ετησίως και όχι στην τετραετία, δηλαδή 30 δισ.». Αυτό αναδεικνύει «προχειρότητα, η οποία δεν σε κάνει να αισθάνεσαι μια ασφάλεια», σχολίασε εξ άλλου.

Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε, «η κυβέρνηση προφανώς και θα πάει το προεκλογικό πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο». Αλλά και «τα μέτρα που θα φέρουμε στη Βουλή θα έρθουν μαζί με την ανάλογη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου».

Για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο, εν πρώτοις ανέφερε με έμφαση για τις τουρκικές αντιδράσεις ότι «δεν θα ρωτήσει ο πρωθυπουργός πότε και πού» θα πάει.

Επιπροσθέτως είναι «μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Είναι μια κίνηση εθνικής αυτοπεποίθησης, ήπιας ισχύος, κίνηση προστασίας των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας».

Και με τη φράση, «εμάς μάς ενδιαφέρει κάθε γωνιά της πατρίδας μας» εξήγησε και την «προσπάθεια που κάνουμε για ανάπτυξη και συνοχή», και η οποία αφορά «τα μικρά, ακριτικά νησιά και για αυτά θα μιλήσει ο πρωθυπουργός σήμερα από το Καστελλόριζο».

Τέλος, ο Θ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε και στον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη: ο υφυπουργός τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο που είχε χαράξει τον δικό του δρόμο και ήταν αγαπητός. Ενώ παρέπεμψε, τέλος, σε δηλώσεις του υπουργού Υγείας για ένα πιο σφικτό νομοθετικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ιατρεία.