MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει για έξι ώρες το βράδυ της Δευτέρας τμήμα του Περιφερειακού – Σε ποιο σημείο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Κλειστό θα παραμείνει για έξι ώρες από το βράδυ της Δευτέρας έως τα ξημερώματα της Τρίτης τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το Flyover.

Συγκεκριμένα, από τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 05:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα).

Σύμφωνα με την Τροχαία, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται – διεξάγεται μέσω της οδού Σταγειρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Γρ. Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς Δυτικά) μέσω του Ανισόπεδου κόμβου Κ9 (Τούμπας)

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα (14/09/2026), κατά τις ώρες 23:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα) και συγκεκριμένα:

  • Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται – διεξάγεται μέσω της οδού Σταγειρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Γρ. Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς Δυτικά) μέσω του Ανισόπεδου κόμβου Κ9 (Τούμπας).
  • Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικά. 

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 41 λεπτά πριν

ΚΚΕ: Ο Σπύρος Χαλβατζής έδωσε όλες του τις δυνάμεις στην υπόθεση του ΚΚΕ, της εργατικής τάξης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 λεπτά πριν

Βελόπουλος: Τουρίστας στο Καστελλόριζο ο πρωθυπουργός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο δήμαρχος Αντιπάρου Αναστάσιος Φαρούπος

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Η Αριζόνα μηνύει τη L’Oréal για φερόμενο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου από προϊόντα ισιωτικής μαλλιών

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα τα “Σταυρέτ’κα 2026” με ένα μεγάλο ποντιακό γλέντι στο Φράγμα Θέρμης

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Ηλίας Βρεττός: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Μαζωνάκη