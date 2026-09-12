Θεσσαλονίκη: Κλείνει για έξι ώρες το βράδυ της Δευτέρας τμήμα του Περιφερειακού – Σε ποιο σημείο

Κλειστό θα παραμείνει για έξι ώρες από το βράδυ της Δευτέρας έως τα ξημερώματα της Τρίτης τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το Flyover.

Συγκεκριμένα, από τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 05:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα).

Σύμφωνα με την Τροχαία, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται – διεξάγεται μέσω της οδού Σταγειρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Γρ. Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς Δυτικά) μέσω του Ανισόπεδου κόμβου Κ9 (Τούμπας)

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα (14/09/2026), κατά τις ώρες 23:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα) και συγκεκριμένα:

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται – διεξάγεται μέσω της οδού Σταγειρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Γρ. Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς Δυτικά) μέσω του Ανισόπεδου κόμβου Κ9 (Τούμπας).

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.