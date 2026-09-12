Θεσσαλονίκη: Ακυρώνεται η σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Ακυρώνεται η προγραμματισμένη για σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και τη σκηνή που έχει στηθεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης.

Οι “Ενωμένοι Μακεδόνες” καλούσαν για σήμερα το απόγευμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη διεξαγωγή της συναυλίας. Η συγκέντρωση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο σιντριβάνι, απέναντι από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις 20:00.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισαν τελικά να ακυρώσουν τη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας.