Νίκος Σεργιανόπουλος: Πλαστή η διαθήκη του ετεροθαλούς αδελφού του

Το δικαστήριο έκρινε πως η διαθήκη του ετεροθαλούς αδερφού του Νίκου Σεργιανόπουλου, είναι πλαστή.

Το 2024 αμφισβητήθηκε η αυθεντικότητα της διαθήκης όπου άφηνε μεγάλο μέρος της περιουσίας του σε ΜΚΟ και τελικά αποδείχθηκε ότι η διαθήκη αυτή ήταν ψεύτικη, με αποτέλεσμα η περιουσία να δεσμευτεί.

Η Σοφία Βλαχιώτη, η δικηγόρος στενού συγγενούς του ετεροθαλούς αδελφού του Νίκου Σεργιανόπουλου, μίλησε στο “Happy Day” και αποκάλυψε: «Έχει γίνει μήνυση από τον εντολέα μου, ο οποίος ήταν στενός συγγενής του αδελφού του Νίκου Σεργιανόπουλου. Στα πλαίσια λοιπόν διερεύνησης της υπόθεσης στην ποινική διαδικασία, διορίστηκε με εισαγγελική παραγγελία ανεξάρτητη δικαστική γραφολόγος, όπου έχει κάνει έτσι μία πολύ λεπτομερή προσέγγιση επιστημονικά και έχει κρίνει ότι η διαθήκη και η υπογραφή, η οποία είχε τεθεί στη διαθήκη αυτή, είναι πλαστή. Μιλάμε για αρκετά μεγάλη περιουσία. Μιλάμε για καταθέσεις τραπεζικές, μιλάμε για μετρητά, για ακίνητα… Ένα χαρακτηριστικό είναι ένας πύργος στην Καστέλα, στον Πειραιά ο οποίος πωλήθηκε από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση, ένα σπίτι στον Κεραμεικό με θέα την Ακρόπολη».

«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος δεν είχε προβλέψει διαθήκη. Οπότε η περιουσία του πήγε στην αδελφή του, στη μητέρα του και στον αδερφό του, τον ετεροθαλή. Ο ετεροθαλής αδελφός του είχε κληρονομήσει κάποιο ποσοστό από την περιουσία. Είχε κληρονομήσει το ακίνητο στο Παγκράτι, κατά το μέρος που του αναλογούσε… Είχε κληρονομήσει πνευματικά δικαιώματα, είχε κληρονομήσει κάποια ακίνητα στη Δράμα, από τον τόπο καταγωγής», τόνισε στη συνέχεια η δικηγόρος.