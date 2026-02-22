Νίκος Κοκλώνης προς τον Γιώργο Λιάγκα: Πιο πολύ trash μου φαίνονται κάποια πρωινά που βγάζουν με το τσιγκέλι ένα θέμα, πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου

«Πληρωμένη» απάντηση στον Γιώργο Λιάγκα έδωσε ο Νίκος Κοκλώνης μέσα από το “Χαμογέλα και Πάλι”. Ο παρουσιαστής του ΟΡΕΝ, σε ένα διάλειμμα από το live του J2US χθες βράδυ (21/2), ρωτήθηκε για τα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς από το “Πρωινό” του ΑΝΤ1 και δεν δίστασε να τους επιστρέψει τον χαρακτηρισμό “trash”, που ακούστηκε αυτή την εβδομάδα για την πρεμιέρα του σόου.

«Σήμερα κάναμε πρεμιέρα επί της ουσίας, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σαν πρόβα. Νομίζω ότι βρήκαμε τους ρυθμούς μας. Εμείς δεν είμαστε δήθεν, είμαστε ένα φιλανθρωπικό σόου, περνάμε καλά. Βγήκαμε, δεν ήμασταν όντως έτοιμοι, το παραδέχομαι. Παρ’ όλα αυτά έβγαλαν τη “χολή” τους κάποιες εκπομπές για συγκεκριμένους λόγους. Έρχεται ένα άλλο μουσικό σόου και πέστε να με φάτε αλλά αυτή είναι η αλήθεια», τόνισε ο Νίκος Κοκλώνης.

«Είχαμε κι εμείς τα λαθάκια μας αλλά ο τηλεθεατής επιλέγει», υπογράμμισε ανοιχτά ο παρουσιαστής.

Σε ερώτηση για την τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα προς την πρεμιέρα του J2US, ο Νίκος Κοκλώνης απάντησε χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν μπορώ να χαρακτηρίσω κανέναν άνθρωπο και κανένα πρόγραμμα trash. Εμένα πιο πολύ μου φαίνονται trash κάποια πρωινά ή κάποιες άλλες εκπομπές που ψάχνουν να βγάλουν με το τσιγκέλι ένα θέμα ή πιέζουν έναν καλεσμένο εκατό φορές να βγει στη γραμμή ή ψάχνουν τι έκανε ο ένας και ο άλλος».

«Σέβομαι την εμπειρία και πολλές φορές το έχω πληρώσει αυτό. […] Δεν κρατάω κακίες, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Όταν όμως πουν πράγματα που είναι ποινικό αδίκημα ή ενοχλούν ανθρώπους που δουλεύουν για μένα, τότε γίνομαι κακός και έχω καλούς δικηγόρους για να το αντιμετωπίσω. Έχω ακούσει πράγματα που με έχουν προσβάλει προσωπικά και ως επιχειρηματία. Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου», σημειώνει ο Νίκος Κοκλώνης.