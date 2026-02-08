Νίκος Κοκλώνης για Κατερίνα Καινούργιου: Είχα πει να μην πω τίποτα, αλλά εδώ που ήρθα ας μιλήσω

Στην παρέα του «Χαμογέλα και πάλι!» βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (08/02) ο Νίκος Κοκλώνης και παραχώρησε στη Σίσσυ Χρηστίδου μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Ο γνωστός παραγωγός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη ρήξη της σχέσης του με την παλιά του κολλητή φίλη και συνεργάτιδα Κατερίνα Καινούργιου.

«Είχα πει να μην πω τίποτα, αλλά θα πω σε σένα! Εδώ που ήρθα… Άντε, ας μιλήσω… Για μένα, η Κατερίνα Καινούργιου ήταν και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, όχι μόνο της επαγγελματικής μου πορείας στην τηλεόραση, αλλά ήταν ένα κεφάλαιο μεγάλο, προσωπικό! Για μένα ήταν φίλη μου, αδελφή μου. Οπότε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιτέλους τα κατάφερε και θα κάνει αυτό το παιδάκι και είναι ευτυχισμένη και θέλω να είναι 100 χιλιάδες φορές πιο ευτυχισμένη.

Ζω από μακριά, αλλά χαίρομαι γιατί θεωρώ πως ότι κι αν έχει συμβεί μεταξύ μας, το οποίο θα το λύσουμε κάποια στιγμή οι δυο μας, είναι τόσο μεγάλο και τόσο σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή περιμένει το παιδάκι της. Σε άλλες συνθήκες, θα ήμουν εκεί, στο μαιευτήριο, αλλά ζω από μακριά την εγκυμοσύνη της και είμαι χαρούμενος. Είμαι ευτυχισμένος που είναι ευτυχισμένη», εξομολογήθηκε ο Νίκος Κοκλώνης.