Μυριέλλα Κουρεντή: Ο Ιησούς μου αποκαλύφθηκε, δεν ψάχνω πια τα like, είμαι παιδί του Θεού

Στον Θεό έχει στραφεί η Μυριέλλα Κουρεντή, δηλώνοντας πως στο παρελθόν ζούσε για την επιβεβαίωση του κόσμου, όμως αισθάνθηκε πως ο Χριστός αποκαλύφτηκε μπροστά της και πλέον είναι ελεύθερη και αναγεννημένη.

Η ηθοποιός, η οποία στο παρελθόν συμμετείχε και στο Survivor, το τελευταίο διάστημα της ζωής της, μέσα από αναρτήσεις που κάνει στα social media της, φαίνεται πως ακολουθεί έναν διαφορετικό τρόπο ζωής από αυτόν που συνήθιζε, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη βαθιά της πίστη.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, σε ανάρτηση που έκανε αποκάλυψε πως ο γέροντας Νήφων τη βοήθησε να επιστρέψει στο «μονομάτι του Θεού», φέρνοντας στο πλευρό της ως προστάτες τους Αγίους: «Μεγάλωσα ζώντας για το χειροκρότημα των άλλων, παγιδευμένη σε έναν κύκλο του «να ταιριάζω» και να αναζητώ επιβεβαίωση από έναν κόσμο που ποτέ δεν είχε αρκετά να δώσει. Όμως τότε ο Ιησούς αποκαλύφθηκε σε μένα. Έσπασε τις αλυσίδες της ανάγκης να ευχαριστώ τους άλλους και αντικατέστησε το βάρος του κόσμου με τη δική Του τέλεια ειρήνη. Σταμάτησα επιτέλους να ψάχνω την αξία μου στα likes και άρχισα να τη βρίσκω στην αγάπη Του. Δεν είμαι πια σκλάβος αυτού του κόσμου, είμαι παιδί του Θεού, ελεύθερη και αναγεννημένη», έγραψε.

Σε άλλη ανάρτηση που έχει κάνει στο προφίλ της η ηθοποιός, φαίνεται πως επισκέφτηκε τον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πειραία, τον οποίο χαρακτήρισε επίγειο παράδεισο.

@myriellakourenti Ο ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ Κ ΕΛΕΝΗΣ στον ΠΕΙΡΑΙΆ, απέναντι απο το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ υποδέχτηκε τα τίμια ΛΕΙΨΑΝΑ των Αγίων 10 της Κρήτης κ της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Μας περιμένουν όλους να προσκυνήσουμε κ να λάβουμε την ευλογία των Αγίων, που θα παραμείνουν στο Ναό μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου. ♬ original sound – MYRIELLA 𓂃 ࣪˖

Σε άλλο βίντεο που έχει ανεβάσει, η Μυριέλλα Κουρεντή ψάλλει το «Κύριε Ελέησον».

Σε προηγούμενη ανάρτησή της φαίνεται πως έγραψε και τραγούδι για τον Χριστό.