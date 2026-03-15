Μιμή Ντενίση για τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: Τι γίνεται τελικά με τα σχολεία;

Με αφορμή τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, που σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά δεχόταν έντονο bullying από μαθητές, η Μιμή Ντενίση έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός μίλησε για την αυξανόμενη βία στα σχολεία, αλλά και για την έλλειψη στήριξης που συχνά αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον. Δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα εκφράζοντας τη θλίψη και τον προβληματισμό της για το κλίμα που, όπως σημείωσε, επικρατεί μέσα στα σχολεία.

Διαβάστε αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Τι γινεται λοιπον με τα σχολεία; Ο θάνατος της καθηγήτριας μετά από το bullying των μαθητών τραγικό παράδειγμα. Μια αξιόλογη εργαζόμενη γυναίκα να φεύγει έτσι άδικα και πικρά από την ζωή; Η βία στα σχολεία έχει ξεπεράσει κάθε όριο.

Τα παιδιά βασανίζουν συμμαθητές τους επιτίθενται σε δασκάλους κ καθηγητές και πολλοί καθηγητές κλείνουν τα μάτια. Όπως και πολλοί γονείς που δεν θέλουν να παραδεχτούν την συμπεριφορά των παιδιών τους. Και δυστυχώς οι άξιοι και σοβαροί καθηγητές βρίσκουν τον μπελά τους, καθώς χαλάνε την σούπα. Την απραξία δηλαδή και αδιαφορία των υπολοίπων. Παράδειγμα το λύκειο Παπαγου.

Ένα σχολείο που μέχρι πρότινος βρισκόταν σε διάλυση. Το γνωρίζω καθώς μεγάλωσα στον Παπάγο και παρακολουθώ τι γίνεται στην γειτονιά μου. Τα παιδιά τελείως ανεξέλεγκτα έφευγαν όποτε ήθελαν από το σχολείο αγόραζαν από τσιγάρα και αλκοόλ μέχρι δεν ξέρω τι άλλο και κυκλοφορούσαν έτσι και στο σχολείο. Μέχρι που ανέλαβε ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος το Λύκειο. Ηλείας Λουμος. Και μπήκε απόλυτη τάξη στο σχολείο. Με αγάπη και κατανόηση. Κάποιες συνάδελφοι του όμως τον παρέπεμψαν στο πειθαρχικό. Γιατί;

Γιατί προσπάθησε να βοηθήσει τα παιδιά. Δικαιολογούσε λέει τις απουσίες όταν παιδιά με βαρειά προβλήματα για την ώρα που ήταν στο γραφείο του. Επίσης, όταν έπαιρναν μερος σε σχολικες δραστηριότητες πχ ανακύκλωση. Δεν έβαζε απουσίες στα παιδιά της Γ’ λυκείου όταν έπρεπε να λείψουν για να μελετήσουν πριν τις εξετάσεις και … έκανε προσομοιώσεις πανελληνίων εξετάσεων πράγμα που γίνεται σε πολλά ιδιωτικά κ δημόσια πανεπιστήμια για να βοηθήσει τα παιδιά!!!! Και παρ’ όλη την σύσσωμη αντίδραση του συλλόγου γονέων των παιδιών του σχολείου και όλων σχεδόν του συναδέλφων του παραπέμπεται στο Πειθαρχικό. Γιατί; Επειδή 2- 3 συνάδελφοι του διαφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Προτιμούν να ξαναγυρίσει το σχολείο στην προηγούμενη χαώδη κατάσταση; Και το υπουργείο τι λέει άραγε;».

