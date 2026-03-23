Κώστας Τερζάκης: Πήγα καλεσμένος στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη ως “Ευλογητός”, έκανε τρομερή τηλεθέαση

Στον ρόλο του ως «Ευλογητός» στη δημοφιλή σειρά του Νίκου Φώσκολου «Λάμψη», αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός Κώστας Τερζάκης ο οποίος φιλοξενήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (23/3) στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Ο Κώστας Τερζάκης εξομολογήθηκε πώς αποφάσισε να κάνει έναν ρόλο που φοράει συνέχεια μάσκα.

«Είναι παιχνίδι, δεν είναι δουλειά. Ασφαλώς πρέπει να πληρώνουμε το φως, το νερό, το τηλέφωνο, αλλά είναι παιχνίδι. Μες στα πλαίσια του παιχνιδιού, όπως και τώρα κάνω ας πούμε μεταγλωττίσεις. Είναι υπέροχο να μπορέσεις να κάνεις ένα καρτούν. Ή να μπορέσεις να κάνεις έναν ήρωα. Έναν γνωστό Αμερικάνο, το ίδιο είναι και εκεί.

Δεν με ενδιέφερε ποτέ η εικόνα μου και το πρόσωπό μου. Πιο πολύ με έφερε και με ενδιαφέρει και μέχρι τώρα, το αποτέλεσμα της δουλειάς μου να είναι ευχάριστο και αποδοτικό σε ψυχαγωγία και διασκέδαση στο κοινό που επικοινωνώ και όχι τα υπόλοιπα. Δεν με αφορούσε ποτέ. Ούτε με αφορά. Δηλαδή δεν με αφορά καθόλου το αν θα φανώ, πού θα είμαι, αν θα ‘ναι η ταμπέλα εκεί… Και μάλιστα όταν σταμάτησα ουσιαστικά να παίζω με τη γέννηση του πρώτου μου γιου, ήμουνα σε όνομα μεγάλο, στην Ιπποκράτους μαζί με τον Βασίλη Τσιβιλίκα. Σημασία έχει αυτό που κάνεις. Έχει λόγο να γίνεται; Έχει αντίκρισμα; Για μένα ήτανε ωραία πρόκληση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τερζάκης.

«Ο Φώσκολος είχε έρθει σε μια τέτοια παράσταση, με είχε δει, μου λέει «έλα να μιλήσουμε». Ήτανε ένας πολύ σύγχρονος και δυναμικός άνθρωπος. Πάω το βράδυ, γιατί τα ραντεβού ήτανε πάντα βράδυ, μου λέει «θα κάνουμε αυτό και τα λοιπά» αλλά θέλω μου λέει έναν σαν και σένα, και το ‘να και το άλλο. Το σκέφτηκα, μ’ άρεσε πάρα πολύ ως πρόκληση» συμπλήρωσε για τον ρόλο που έκανε για 9 μήνες.

Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, για να μην προδώσουν το ποιος υποδύεται τον «Ευλογητό», υπέγραψε σύμφωνο εμπιστευτικότητας τόσο ο ίδιος, όσο και το υπόλοιπο καστ.

Σε άλλο σημείο, ο Κώστας Τερζάκης εξομολογήθηκε: «Πήγα καλεσμένος στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη ως “Ευλογητός”, έπεφταν φώτα, σκοτάδι, καπνοί… Είχε γίνει όλο το πρωινό τότε… Έκανε τρομερή τηλεθέαση».