MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κώστας Αρζόγλου για Έλλη Λαμπέτη: Της έλαχε να μου ανακοινώσει ότι η μάνα μου είχε πνιγεί στη θάλασσα

|
THESTIVAL TEAM

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Κώστας Αρζόγλου, το Σάββατο, στην κάμερα της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά όπως παρακολουθήσαμε στην ΕΡΤ,

Ανάμεσα σε πολλά, δε, ο έμπειρος πρωταγωνιστής αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία και συνεργασία που είχε με την αείμνηστη συνάδελφο του, Αλίκη Βουγιουκλάκη αλλά και στο “δέσιμο” με την Έλλη Λαμπέτη.

Ειδικότερα, ο Κώστας Αρζόγλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “με την Αλίκη Βουγιουκλάκη κάναμε περιοδεία, που είναι και νονά του γιου μου. Ένα καταπληκτικό κεφάλαιο στη ζωή μου. Δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχισμένο που πέρασα από αυτή τη συνεργασία, ήταν καταπληκτικά.

“Στην πρώτη μας συνάντηση, ουσιαστικά, απέρριψα μια πρόταση για δουλειά που μου είχε κάνει. Και τότε, επειδή ήμουν μαζί με τα παιδιά και κάναμε το ελεύθερο θέατρο, τι θράσος είχα! Δεν νομίζω ότι υπήρχε ηθοποιός που είπε “όχι, δεν θα μπορέσω” στην Αλίκη”.

“Η Έλλη Λαμπέτη είναι η δεύτερη μάνα μου. Γιατί εκείνη μου ανακοίνωσε ότι η πρώτη μάνα μου είχε πνιγεί στη θάλασσα. Της έλαχε της Έλλης, γιατί ήμουν τότε στο σπίτι της” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Κώστας Αρζόγλου στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ.

Κώστας Αρζόγλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος χτύπησε πολυκατοικία – Επτά νεκροί στο Χάρκοβο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Σοκ στην Κόρινθο: Πτώμα επέπλεε μέσα στη θάλασσα

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και δεν αποτελεί στόχο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Στην πρώτη γραμμή υποστήριξης ατόμων που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία, η δομή φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Ρόδου

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Χεζμπολάχ: Zητάει από τους κατοίκους πόλης στο Βόρειο Ισραήλ να εκκενώσουν την περιοχή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Πλήρης στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ – “Να παλέψουμε κάθε κατοχή σαν να είναι η τελευταία”