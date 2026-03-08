MENOY

Κατερίνα Διδασκάλου: Αν επέμβω στο πρόσωπό μου θα αφαιρέσει πολύ από την έκφραση μου οπότε δεν το έχω τολμήσει

THESTIVAL TEAM

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Κατερίνα Διδασκάλου και αναφέρθηκε τόσο στις αισθητικές επεμβάσεις που δεν έχει τολμήσει να κάνει ακόμα όσο και στο «κεφάλαιο» του έρωτα.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο ένθετο Real Life της Real News και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη και απάντησε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. Μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Διδασκάλου είπε και πώς διαχειρίζεται την αναγνωρισιμότητα.

«Αυτό είναι ένα μέρος της δουλειάς μας. Άλλωστε, αυτό επιδιώκουμε και πρέπει να το δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη. Η ταπεινότητα είναι μεγάλη υπόθεση στη δουλειά που κάνουμε, γιατί μια μικρή χώρα είμαστε, ας το καταλάβουμε και αυτό. Εκτιμώ πάντα την αγάπη του κόσμου και προσπαθώ πάντα να κάνω αυτό που ξέρω με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι θεωρώ ότι ανταποδίδω αυτή την αγάπη που είναι πολύτιμη, γιατί χωρίς το κοινό δεν υπάρχει. Η αγάπη του κόσμου είναι μεγάλη ευγνωμοσύνη», δήλωσε για την αναγνωρισιμότητα και το πώς κρατά τις ισορροπίες στη ζωή της.

Παράλληλα απάντησε για το πέρασμα του χρόνου και τις αισθητικές επεμβάσεις, αναφέροντας: «Λόγω της δουλειάς που κάνω, νομίζω ότι αν επέμβω στο πρόσωπό μου θα αφαιρέσει πολύ από την έκφραση μου, οπότε δεν το έχω τολμήσει, ακόμα τουλάχιστον. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να λέμε ποτέ».

«Φυσικά έχει θέση στη ζωή μου ο έρωτας αλλά, όχι, δεν τον κυνηγώ. Ό,τι κυνηγάς δεν έρχεται, είναι συμπαντικός αυτός ο κανόνας. Είσαι ανοιχτός και αφήνεις το “φέρον να σε φέρει”», εξομολογήθηκε στην ίδια συνέντευξη η Κατερίνα Διδασκάλου.

