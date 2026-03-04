Καίτη Γαρμπή: Στην Κύπρο ζει η αδερφή μου, ανταλλάσσουμε μηνύματα ανά μια ώρα

Η Καίτη Γαρμπή μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και αναφέρθηκε τόσο στην κριτική που δέχεται κατά καιρούς όσο και στη Eurovision, ενώ σχολίασε και το viral σκετς με τον Διονύση Ατζαράκη αλλά και το φιλί με τον σύζυγό της, Διονύση Σχοινά.

Η γνωστή τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως η αρνητική κριτική δεν την επηρεάζει, όταν η ίδια αισθάνεται σίγουρη για αυτό που κάνει. «Ξέρετε τι γίνεται με την αρνητική κριτική; Αν κάπου σε βρίσκει σύμφωνη, δηλαδή φοράω ένα ρούχο και λέω “δεν μου πάει” και γράψει κάποιος ότι δεν μου πάει, άρα η κριτική αυτή είναι δεκτή. Αν όμως εγώ νιώθω αυτοπεποίθηση και ότι αυτό που κάνω το κάνω καλά, δεν μ’ αγγίζει», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στη Eurovision, η Καίτη Γαρμπή δήλωσε πως θεωρεί πως ο Ακύλας είναι ο κατάλληλος για να εκπροσωπήσει τη χώρα. «Εύχομαι και προσεύχομαι να μας το φέρει! Ήταν καταπληκτικός. Τα παιδιά ήταν πολύ καλά, κάποιοι τραγουδιστές πραγματικά πάρα πολύ καλοί, αλλά θεωρώ ότι το concept της Eurovision θέλει τον Ακύλα», σημείωσε.

Η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις διεθνείς εξελίξεις, εκφράζοντας την αγωνία της για την κατάσταση στον κόσμο. «Κάνουμε προσευχή, έχουμε τρομοκρατηθεί όλοι. Στην Κύπρο ζει η αδερφή μου, ανταλλάσσουμε μηνύματα ανά μία ώρα. Δεν καταλαβαίνω το 2026 να σκοτώνεται ο κόσμος. Για τα λεφτά; Για τα πετρέλαια; Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία σημασία πια;», ανέφερε εμφανώς προβληματισμένη.

Τέλος, μίλησε και για το viral σκετς με τον Διονύση Ατζαράκη αλλά και για το φιλί με τον σύζυγό της, Διονύση Σχοινά. «Είμαστε αστεία παιδιά, έχουμε χιούμορ και νομίζω ότι η ζωή δεν βγαίνει αν δεν έχεις χιούμορ. Το φιλί ήταν κανονικό, δεν μπήκε κανείς στα ενδότερα. Αλλά ναι, ήταν καυτό, όπως και να ’χει», είπε με χαμόγελο.