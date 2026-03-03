Ήβη Αδάμου για την κρίση στην Κύπρο: Η οικογένειά μου δεν κινδυνεύει, είναι πολύ στενάχωρο όλο αυτό που συμβαίνει

Κοινές δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκαναν η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουϊνέλης, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Φίλοι για Πάντα».

«Το μυστικό του γάμου μας είναι η εμπιστοσύνη, η αγάπη, ο σεβασμός και η συνεχής προσπάθεια. Είναι πολλά πράγματα, βασικά. Εννοείται πως υπάρχουν και τσακωμοί αλλά υπάρχει μια ισορροπία, κάνουμε και οι δύο πίσω», είπε αρχικά η Ήβη Αδάμου.

«Έχω μιλήσει με τους δικούς μου στην Κύπρο, η οικογένειά μου δεν κινδυνεύει από κάτι αλλά εννοείται πως είναι πολύ στενάχωρο που συμβαίνουν όλα αυτά», απαντά η τραγουδίστρια για τη γενικευμένη κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Νιώθω ότι η ειρήνη τελικά δεν είναι κάτι αυτονόητο, ενώ θα έπρεπε να είναι. Εύχομαι να τελειώσει γρήγορα όλο αυτό», επισημαίνει η Ήβη Αδάμου.

«Να έχει ένα γρήγορο και αίσιο τέλος όλο αυτό, όσο αίσιο μπορεί να είναι, όταν αρχίζουν και πετάνε… πράγματα πάνω από το κεφάλι μας», σχολίασε από την πλευρά του ο Μιχάλης Κουϊνέλης.