Θεσσαλονίκη: 52χρονος κυκλοφορούσε με ηρωίνη πάνω του, 27χρονος είχε συσκευασίες με κοκαΐνη

Τρία άτομα συνελήφθησαν για ναρκωτικά τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας 52χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι κατείχε συνολικά (88,4) γραμμάρια ηρωίνη. Χαρακτηριστική επίσης είναι και η σύλληψη 27χρονου ημεδαπού από την κατοχή του οποίου κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά (18,80) γραμμάρια κοκαΐνη.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.