Η συγκινητική ανάρτηση του Στράτου Τζώρτζογλου με τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή
THESTIVAL TEAM
Ο ηθοποιός τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία και ανέφερε πως ελπίζει η μητέρα του -που άφησε την τελευταία της πνοή το 2020- να αισθάνεται καλύτερα εκεί που βρίσκεται.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Στράτος Τζώρζτογλου έγραψε χαρακτηριστικά: «Μάνα μου, Ευτυχία μου, μπέμπα μου σήμερα… ξαναγεννήθηκα… Ελπίζω να νιώσεις λίγο καλύτερα εκεί που είναι η ψυχούλα σου μέσα στο φως του Χριστού. Σου στέλνω την χαρά μου… να νιώσεις ότι τα καταφέραμε να σκίσουμε την “οθόνη” και γίναμε κομμάτι του ονείρου».
