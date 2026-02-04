Η “Ορεινή Μέλισσα” μίλησε για τα κλάματα μετά τις απειλές για τη ζωή του: “Εκείνη τη στιγμή δεν είχα φίλους”

Για το βίντεο στο οποίο έβαλε τα κλάματα με αποτέλεσμα να προκαλέσει ανησυχία στους followers του στα social media μίλησε το βράδυ της Τρίτης ο γνωστός TikToker, “Ορεινή Μέλισσα” (κατά κόσμον Χάρης Σταμάτης).

Αρχικά είπε στο ΟΡΕΝ ότι «λαμβάνω 1-2 απειλές για τη ζωή μου κάθε μέρα. Μου γράφουν “θα σε χτυπήσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω” και αυτό μου δημιουργεί κάτι άσχημο».

Όπως είπε, μάλιστα, «είχα και πιο παλιά τέτοια αλλά ήταν λιγότερα».

Εξομολογήθηκε, δε, ότι τη στιγμή που είχε το ξέσπασμα με τα κλάματα «είναι στενάχωρο που το λέω, αλλά εκείνη τη στιγμή που έκλαιγα δεν είχα φίλους».

Αποκάλυψε, επίσης, ότι «τις τελευταίες ημέρες κάνω παρέες με παιδιά στην Αθήνα αλλά γενικότερα στη ζωή μου δεν έχω πολλές παρέες», καθώς και ότι «έχω πάει σε ψυχολόγο γιατί είχα και άλλα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Έχω κάνει αυτή την αρχή αλλά είμαι περίεργος σαν άνθρωπος, απομονώνομαι στα βουνά και τα παρατάω όλα».

Όταν, δε, ρωτήθηκε για τη στάση των γονιών του όσον αφορά τη ζωή του, είπε πως «δεν ήταν υπέρ των Social media και τη μελισσοκομία οπότε χάραξα μια δική μου πορεία σε ένα άλλο σπίτι».

«Είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τον εαυτό μας, ο κύριος λόγος που το ανέβασα (σ.σ. το βίντεο με τα κλάματα) είναι γιατί ξέρω ότι πολλοί περνάνε δύσκολα», κατέληξε η Ορεινή Μέλισσα.