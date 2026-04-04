Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ποζάρει σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και αποκαλύπτει πόσων εβδομάδων είναι

Μητέρα για πρώτη φορά αναμένεται να γίνει σε λίγο καιρό η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς εκείνη και ο Σάκης Κατσούλης περιμένουν το πρώτο τους μωράκι, το οποίο θα είναι αγοράκι.

Η πρώην παίκτρια του «Survivor» βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους followers της στα social media και μοιράζεται συχνά στιγμές από τη ζωή της μαζί τους. Αυτό κάνει η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και στην περίοδο της εγκυμοσύνης της.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (04/04), δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες της, αποκαλύπτοντας πόσο πολύ έχει φουσκώσει η κοιλιά της καθώς και πόσων εβδομάδων έγκυος είναι. Έτσι, έγραψε στο Instagram ότι βρίσκεται στην 31η εβδομάδα της κύησης, δηλαδή είναι μία… ανάσα πριν από τον 8ο μήνα.