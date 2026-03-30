Η Lady Gaga πήρε τούρτα στη σκηνή και δεν ήξερε τι να την κάνει – Δείτε το βίντεο

THESTIVAL TEAM

Μια απρόσμενη στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία της Lady Gaga στη Βοστόνη, όταν θαυμαστής της τής πρόσφερε μια τούρτα γενεθλίων την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η Lady Gaga κρατά την τούρτα ενώ το κοινό αρχίζει να της τραγουδά το «Happy Birthday», δημιουργώντας μια αμήχανη στιγμή.

Στη συνέχεια, η Gaga προσπαθεί να συνεχίσει το πρόγραμμα, αλλά φαίνεται να μην ξέρει τι να κάνει με το γλυκό. Αρχικά κατευθύνεται προς το πιάνο για να το ακουμπήσει εκεί, στη συνέχεια δοκιμάζει την καρέκλα, ακόμη και να το δώσει σε συνεργάτη της, χωρίς επιτυχία.

Τελικά, μετά από μερικά δευτερόλεπτα αμηχανίας, παίρνει την πιο απλή απόφαση: αφήνει την τούρτα στο πάτωμα και συνεχίζει κανονικά τη συναυλία της.

Lady Gaga

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ – Μούρθια ο Τρινκιέρι

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

“Επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ”: Το πρώτο μήνυμα του Ακύλα μετά την περιπέτεια της υγείας του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Τέμπη: Προς ενοποίηση η κύρια δικαστική αίθουσα με το φουαγέ – Προστίθενται θέσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το Fuel Pass – Πού κυμαίνονται οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου

LIFESTYLE 31 λεπτά πριν

Δ. Μπάσης για Μαρινέλλα: Ιστορικό πρόσωπο στην ελληνική μουσική σκηνή – Ήταν πολύ γενναιόδωρη με τους νεότερους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Μαρινάκης: Η αύξηση στον κατώτατο μισθό από 1η Απριλίου συμβάλλει στη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων