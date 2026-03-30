Η Lady Gaga πήρε τούρτα στη σκηνή και δεν ήξερε τι να την κάνει – Δείτε το βίντεο
Μια απρόσμενη στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία της Lady Gaga στη Βοστόνη, όταν θαυμαστής της τής πρόσφερε μια τούρτα γενεθλίων την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η Lady Gaga κρατά την τούρτα ενώ το κοινό αρχίζει να της τραγουδά το «Happy Birthday», δημιουργώντας μια αμήχανη στιγμή.
Στη συνέχεια, η Gaga προσπαθεί να συνεχίσει το πρόγραμμα, αλλά φαίνεται να μην ξέρει τι να κάνει με το γλυκό. Αρχικά κατευθύνεται προς το πιάνο για να το ακουμπήσει εκεί, στη συνέχεια δοκιμάζει την καρέκλα, ακόμη και να το δώσει σε συνεργάτη της, χωρίς επιτυχία.
Τελικά, μετά από μερικά δευτερόλεπτα αμηχανίας, παίρνει την πιο απλή απόφαση: αφήνει την τούρτα στο πάτωμα και συνεχίζει κανονικά τη συναυλία της.
Lady Gaga received a birthday cake from a fan at her show in Boston tonight and she do NOT know what to do with that thing 😭 pic.twitter.com/barA7KIz0Q— Gaga Daily (@gagadaily) March 30, 2026
