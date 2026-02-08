Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε με λευκό κορμάκι στο Instagram – Δείτε τις φωτογραφίες

Με λευκό κορμάκι πόζαρε η Κλέλια Ανδριολάτου, σε δημοσίευση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με τους διαδικτυακούς φίλους στο Instagram, διαφορετικές λήψεις της, στις οποίες εμφανίστηκε με ένα κορμάκι σε λευκή απόχρωση.

Σε μερικά στιγμιότυπα κοιτούσε τον φακό, ενώ σε άλλα διαφαινόταν πίσω από μία κουρτίνα.

«Ηλιόλουστη ημέρα», έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

