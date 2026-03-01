Η Εύη Βατίδου δημοσίευσε βίντεο με τον Αλέξη Κούγια: Πέρασε ένας χρόνος, έγραψε για τον θάνατό του

Για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, η Εύη Βατίδου ανάρτησε βίντεο με τον εκλιπόντα ποινικολόγο, στα οποία μιλούσε για τον καρκίνο.

Ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου του 2025, στα 74 του χρόνια. Το Σάββατο, η Εύη Βατίδου ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο βίντεο από δηλώσεις που είχε κάνει ο πρώην σύζυγο της, στα οποία αναφερόταν στον καρκίνο, αλλά και στο γεγονός ότι δεν εγκατέλειψε ποτέ το επάγγελμά του και τα δικαστήρια, παρά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την υγεία του.

Στο πρώτο βίντεο, πάνω στο οποίο η Εύη Βατίδου έγραψε: «Πέρασε ένας χρόνος», ο Αλέξης Κούγιας έλεγε: «Θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλους ότι ο καρκίνος θεραπεύεται και ότι μπορεί να πεθάνεις – ακόμη και αν έχεις καρκίνο – από οτιδήποτε άλλο, εκτός από καρκίνο. Αυτό είναι το μήνυμα για όλους τους ανθρώπους, που περνούν ή πέρασαν αυτή την ταλαιπωρία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιο είναι το αύριο. Αρκεί εκεί να μην κάνεις δυστυχισμένους τους γύρω σου».



Δείτε το βίντεο

Στο δεύτερο Instagram story που έκανε, o δικηγόρος σχολίαζε με υπερηφάνεια τη διαρκή παρουσία του στις δικαστικές αίθουσες, παρά τη διάγνωσή του με καρκίνο: «Αν για κάτι υπερηφανεύομαι ή πιστώνω σε έναν απολογισμό, είναι ότι δεν έλειψα ούτε μία ημέρα από τα δικαστήρια».



Το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, σύμφωνα με ανακοίνωση των παιδιών και των συνεργατών του δικηγορικού γραφείου του, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Όπως αναφέρεται: «Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών». Παράλληλα, προστίθεται ότι η τελετή θα είναι ανοιχτή: «Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».