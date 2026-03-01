MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Εύη Βατίδου δημοσίευσε βίντεο με τον Αλέξη Κούγια: Πέρασε ένας χρόνος, έγραψε για τον θάνατό του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, η Εύη Βατίδου ανάρτησε βίντεο με τον εκλιπόντα ποινικολόγο, στα οποία μιλούσε για τον καρκίνο.

Ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου του 2025, στα 74 του χρόνια. Το Σάββατο, η Εύη Βατίδου ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο βίντεο από δηλώσεις που είχε κάνει ο πρώην σύζυγο της, στα οποία αναφερόταν στον καρκίνο, αλλά και στο γεγονός ότι δεν εγκατέλειψε ποτέ το επάγγελμά του και τα δικαστήρια, παρά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την υγεία του.

Στο πρώτο βίντεο, πάνω στο οποίο η Εύη Βατίδου έγραψε: «Πέρασε ένας χρόνος», ο Αλέξης Κούγιας έλεγε: «Θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλους ότι ο καρκίνος θεραπεύεται και ότι μπορεί να πεθάνεις – ακόμη και αν έχεις καρκίνο – από οτιδήποτε άλλο, εκτός από καρκίνο. Αυτό είναι το μήνυμα για όλους τους ανθρώπους, που περνούν ή πέρασαν αυτή την ταλαιπωρία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιο είναι το αύριο. Αρκεί εκεί να μην κάνεις δυστυχισμένους τους γύρω σου».

Δείτε το βίντεο

Στο δεύτερο Instagram story που έκανε, o δικηγόρος σχολίαζε με υπερηφάνεια τη διαρκή παρουσία του στις δικαστικές αίθουσες, παρά τη διάγνωσή του με καρκίνο: «Αν για κάτι υπερηφανεύομαι ή πιστώνω σε έναν απολογισμό, είναι ότι δεν έλειψα ούτε μία ημέρα από τα δικαστήρια».

Το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, σύμφωνα με ανακοίνωση των παιδιών και των συνεργατών του δικηγορικού γραφείου του, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Όπως αναφέρεται: «Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών». Παράλληλα, προστίθεται ότι η τελετή θα είναι ανοιχτή: «Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».

Αλέξης Κούγιας Εύη Βατίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Αθήνα: Πλήθος κόσμου για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο “Μικρός Πρίγκιπας” του Εξυπερύ σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Λέρος: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος του 17χρονου που σκότωσε τον πατέρα του

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ιρανικά ΜΜΕ: Ο Χαμενεΐ θα απευθύνει διάγγελμα σε λίγη ώρα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η “Shirley Valentine” σήμερα στο Θέατρο Σοφούλη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Μαρία Καρυστιανού: Η ανάρτηση της για την κόρη της Μάρθη – “Υπόσχεση σου δίνω ότι δεν θα κουραστώ ποτέ”