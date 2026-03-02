MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η αντίδραση της Θάλειας Ματίκα και του Τάσου Ιορδανίδη όταν άρχισε να χτυπάει κινητό στη μέση της παράστασης: Σκέψου να έπαιζε Στράτο Διονυσίου

|
THESTIVAL TEAM

Από ένα απρόοπτο σημαδεύτηκε πρόσφατα η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω στο χέρι» στο Θέατρο Άλφα με τους Θάλεια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη.

Το απρόοπτο προκλήθηκε από έναν θεατή, ο οποίος όχι μόνο ξέχασε να βάλει στο αθόρυβο το κινητό τηλέφωνο αλλά καθυστέρησε χαρακτηριστικά να το κλείσει όταν αυτό άρχισε να χτυπάει.

Οι δύο πρωταγωνιστές της παράστασης αρχικά προσπάθησαν να μην ασχοληθούν από τη διακοπή, όμως στη συνέχεια δεν αντιστάθηκαν στον πειρασμό να σχολιάσουν ό,τι συνέβη.

«Σκέψου να έπαιζε Στράτο Διονυσίου» σχολίασε από σκηνής η Θάλεια Ματίκα, με τους θεατές να γελούν και τον Τάσο Ιορδανίδη αρχικά να κάνει μια… μούτζα πριν να σχολιάσει «μπορεί να ήταν και καλύτερα»

«Όταν πας θέατρο φροντίζεις να κλείσεις το κινητό σου… πριν το ringtone σου, γίνει ο guest star της παράστασης» ήταν η λεζάντα του βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό στο Instagram του θεάτρου Άλφα.

Δείτε το βίντεο:

Θάλεια Ματίκα Τάσος Ιορδανίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 4 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Τραμπ: Συμφώνησα να μιλήσω με τους νέους ηγέτες του Ιράν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

ΥΠΠΟ: Αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας στους Φιλίππους 2025

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Κατατίθενται σήμερα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης οι υπογραφές για το δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Χτύπημα στην αμερικανική βάση στο Ερμπίλ του Ιράκ: Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ιράν: Ο αξιωματούχος ασφαλείας απειλεί με άνευ προηγουμένου πλήγματα εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ