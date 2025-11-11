Harry-Meghan: Αντιδράσεις στους βασιλικούς κύκλους για την εμφάνιση στο πάρτι της Jenner

Πηγές μέσα από το Παλάτι είναι σοκαρισμένες από την εμφάνιση του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle στο πάρτι για τα 70ά γενέθλια της Kris Jenner. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι το γεγονός πως το ζευγάρι το έκαψε δείχνει ότι δεν θα έπρεπε να γίνει ξανά δεκτό στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας.

«Είναι τόσο κακόγουστο», είπε ένας συνεργάτης των Ανακτόρων, που εργάζεται με τη βασιλική οικογένεια.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκαν με επίσημο ένδυμα και διασκέδασαν με μια πλειάδα διασημοτήτων του Χόλιγουντ στο πάρτι της Jenner, το οποίο διοργάνωσαν ο δισεκατομμυριούχος της Amazon Jeff Bezos και η σύζυγός του Lauren Sánchez στο κτήμα τους στο Μπέβερλι Χιλς, αξίας 165 εκατομμυρίων δολαρίων, το βράδυ του Σαββάτου. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν οι Beyoncé και Jay Z, Martha Stewart, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Paris Hilton, Adele, όλες οι Kardashian, καθώς και ο πλαστικός χειρουργός της Jenner, δρ Steven Levine, υπεύθυνος για το εντυπωσιακό της facelift.



«Αυτό αποδεικνύει πραγματικά πόσο απομακρυσμένος είναι ο Harry από την υπόλοιπη οικογένεια. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι αστέρες στην Αμερική, αλλά η καθαρή επιδεικτικότητα συγκρούεται με αυτό που προσπαθεί να κάνει ο πρίγκιπας William με τη ζωή του και τη μοναρχία», είπε η ίδια πηγή.

Στη λίστα καλεσμένων της Jenner βρισκόταν επίσης ο CEO της Meta, Mark Zuckerberg, με τον οποίο ο Harry και η Markle έχουν τεταμένες σχέσεις. Τον Ιανουάριο, είχαν επικρίνει τον δισεκατομμυριούχο για το ότι «συμβάλλει σε μια παγκόσμια κρίση ψυχικής υγείας», μετά την απόφαση της Meta να καταργήσει τον έλεγχο γεγονότων και τους περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου.

Μια εβδομάδα αφού ο μεγιστάνας ανακοίνωσε ότι το Facebook θα επιστρέψει στην αρχική του εστίαση στην ελευθερία του λόγου, το ζευγάρι εξέδωσε δήλωση στον ιστότοπο του Archewell Foundation, λέγοντας ότι η απόφαση θα επιτρέψει «περισσότερη κακοποίηση» και θα κανονικοποιήσει τη «ρητορική μίσους στην ατζέντα μου», όπως είπε ο ίδιος στην εκπομπή του Apple TV+, “The Reluctant Traveller”.

Η εμφάνισή τους δείχνει επίσης πόσο βαθιά ριζωμένοι είναι πλέον οι Σάσεξ στο Χόλιγουντ, καθώς η εταιρεία του Bezos παράγει την επερχόμενη ταινία της Markle, “Close Personal Friends”. «Αυτό είναι υπερβολή», είπε μια πηγή από τον χώρο της βιομηχανίας.

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι έχει πλέον “αγκαλιάσει” τη ζωή του Χόλιγουντ, η ίδια πηγή παραδέχθηκε ότι ορισμένοι αξιωματούχοι των Ανακτόρων πιστεύουν πως ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle θα έπρεπε να επιστρέψουν στη βασιλική οικογένεια, ώστε να βοηθήσουν όταν ο αποξενωμένος αδελφός του Harry, ο πρίγκιπας William, ανέβει τελικά στον θρόνο.

Ωστόσο, η πηγή πρόσθεσε: «Ο William έχει καταστήσει σαφές ότι έχει το δικό του σχέδιο για το πώς θα είναι βασιλιάς, και διαθέτει πραγματική κλάση. Πιστεύω ότι θα στραφεί στους νεότερους βασιλικούς για βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών του πρίγκιπα Edward».

