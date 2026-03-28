Γιώργος Σαμπάνης: Αν δεν έγραφα, δεν θα μπορούσα να υπάρξω σε αυτό τον χώρο

Χάρη στην ιδιότητα του συνθέτη μπορεί να είναι παρών στη μουσική σκηνή ο Γιώργος Σαμπάνης. Όπως είπε, αν δεν υπέγραφε κομμάτια για τον ίδιο και άλλους καλλιτέχνες, ίσως να μην είχε σημειώσει μία πορεία ως τραγουδιστής. Το γεγονός μάλιστα ότι είναι πολλοί οι συνάδελφοί του που θέλουν να ερμηνεύσουν τραγούδια του τον χαροποιεί ιδιαίτερα.

«Αν ζητούσα λεφτά για το τραγούδι μου δεν ξέρω αν θα είχα τόσα τραγούδια στην αγορά. Ευτυχώς, γράφω τα τραγούδια μου μόνος μου και τα θέλουν αρκετοί. Αν δεν έγραφα, δεν θα μπορούσα να υπάρξω σ’ αυτό τον χώρο», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σαμπάνης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Daily Kous Kous.

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι δεν τον απασχολεί η επιτυχία των συναδέλφων του, αφού δεν θεωρεί ότι θα μπορούσε να ζημιώσει τον ίδιο και τις εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Η επιτυχία του συναδέλφου δεν με πολυαφορά, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι επειδή ο Οικονομόπουλος έκανε επιτυχία τον “Έκπτωτο Άγγελο” δεν θα γεμίσει το δικό μου μαγαζί. Υπάρχουν κάποιοι τραγουδιστές που αν μου κάτσει ένα πολύ καλό τραγούδι, που ξέρω ότι μπορώ να το πω εγώ, θα τους το δώσω να το πουν αυτοί. Ένας από αυτούς είναι ο Αντώνης Ρέμος. Μια άλλη περίπτωση είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, ας πούμε, που το λένε και τα 20 hit που έχουμε κάνει μαζί».

@dailykouskous2 Ο μοναδικός @George Sabanis σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον @Panagiotis Simos και το #dailykouskous ! Μπες και δες την ολόκληρη στο YouTube κανάλι του #dailykouskous. #vidcast #sabanis ♬ πρωτότυπος ήχος – dailykouskous

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 16 ώρες πριν

Στη Λιβύη σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Θα συναντηθεί με τον Χαλίφα Χαφτάρ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Συναυλία και δράση για την υπεράσπιση των μουσικών στούντιο στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Έφεση στην απόφαση να δικαστεί για τη δολοφονία του πρώην ηγέτη του Κονγκό Πατρίς Λουμούμπα άσκησε 93χρονος πρώην διπλωμάτης

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Το Ισραήλ χτύπησε την έδρα του Οργανισμού Ναυτιλιακών Βιομηχανιών στο Ιράν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Διπλό τροχαίο στην Εγνατία Οδό με δύο νεκρούς: Παρασύρθηκε υπάλληλος του αυτοκινητόδρομου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 15 ώρες πριν

“Discover Dogs”: Η μεγαλύτερη γιορτή αφιερωμένη στον σκύλο σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη