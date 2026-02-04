Γιώργος Παπαδόπουλος: Ξάπλωσα στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω – Μου έριξε ο ταξιτζής δύο χαστούκια

Συνέντευξη στην εκπομπή “Happy Day” και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο παραχώρησε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο των γυρισμάτων του νέου video clip του για το τραγούδι «Εκείνος».

«Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, ένα τραγούδι φουλ ερωτικό και φουλ δυναμικό ταυτόχρονα», είπε αρχικά ο Γιώργος Παπαδόπουλος.

Ο γνωστός τραγουδιστής είπε στη συνέχεια: «Έχω πάρα πολλές φοβίες. Υποφέρω χρόνια από κρίσεις πανικού. Σε μια σοβαρή κρίση που έπαθα πριν χρόνια, ήμουν στην Κατεχάκη σε ταξί και νόμιζα ότι παθαίνω εγκεφαλικό. Σταμάτησε το ταξί, κατέβηκα κάτω και ξάπλωσα στο δρόμο και ήμουν έτοιμος να “φύγω”.

Και ευτυχώς οι ταξιτζής μου έριξε δύο χαστούκια, να ναι καλά ο άνθρωπος, μου έδωσε και κάτι γλυκά που είχε και μετά πήγα νοσοκομείο. Έκανα όλες τις εξετάσεις και πήγα σπίτι μου. Νόμιζα ότι πεθαίνω».