Γιάννης Κατινάκης: Η ζωή είναι μικρή για να κρυβόμαστε, η πλειοψηφία των ομοφυλόφιλων δεν μπορεί να κάνει το αυτονόητο

|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιάννης Κατινάκης μίλησε για τη σειρά «Σέρρες» και τα μηνύματα που περνάει ο Γιώργος Καπουτζίδης μέσω αυτής.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τη Λιάνα Ζημάλη το πρωί της Πέμπτης (30/10).

Μάλιστα, ο Γιάννης Κατινάκης τόνισε ότι ότι η πλειοψηφία των ομοφυλόφιλων δεν μπορεί να κάνει το αυτονόητο και να εκφραστεί ελεύθερα.

«Οι “Σέρρες” συνδύασαν την κωμωδία με πολύ βαθιά και άλυτα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία δυστυχώς απασχολούν ακόμα. Ο Γιώργος (σ.σ. Καπουτζίδης) καταφέρνει με ωραίες ισορροπίες να περνάει μηνύματα», είπε ο Γιάννης Κατινάκης.

Ο Γιάννης Κατινάκης ανέφερε στη συνέχεια: «Η ζωή είναι πολύ μικρή για να κρυβόμαστε και να μη μπορούμε να βροντοφωνάξουμε την αγάπη μας και το ποιοι είμαστε. Δυστυχώς η πλειοψηφία των ομοφυλόφιλων δεν μπορεί να κάνει το αυτονόητο».

Κλείνοντας, ο Γιάννης Κατινάκης είπε: «Πάντα σε συγκλονίζει το περιθώριο που μπορεί να ζει ένας άνθρωπος επειδή το μίσος και η κοινωνία τον έχει φοβίσει».

Δείτε το βίντεο:

Γιάννης Κατινάκης

