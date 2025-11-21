First Dates: Παίκτης έκανε την κοπέλα στο ραντεβού να νιώσει αμήχανα και εκνεύρισε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί – “Αστειάκια εδώ μέσα δεν κάνουμε”

Ένταση επικράτησε στο νέο επεισόδιο του First Dates το βράδυ της Πέμπτης, 20 Νοεμβρίου, με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί να μη μπορεί να κρύψει τον εκνευρισμό της μετά το ραντεβού της 21χρονης Μαρίας από τον Βόλο και του συνομήλικού της Χρυσοβαλάντη από την Αθήνα.

Ο νεαρός, ο οποίος δήλωσε από την αρχή πως ασχολείται με το TikTok και το YouTube, φάνηκε να επικεντρώνεται περισσότερο στο να δημιουργήσει περιεχόμενο και λιγότερο στο ραντεβού του, κάτι που προκάλεσε αμηχανία στη Μαρία και έντονη αντίδραση από την παρουσιάστρια.

Η 21χρονη μάλιστα σχολίασε ότι ένιωσε πως ο Χρυσοβαλάντης προσπαθούσε να γίνει viral και δεν μπήκε στο παιχνίδι με πρόθεση να γνωρίσει πραγματικά ένα ταίρι.

Η Ζενεβιέβ, εμφανώς εκνευρισμένη στο φινάλε του επεισοδίου, έστειλε αυστηρό μήνυμα: «Λοιπόν… το παιδί πιστεύω ότι δεν έχει ξαναβγεί από το σπίτι του, δεν έχει ξαναπάει σε εστιατόριο, δεν έχει ξαναβγεί ραντεβού κι εγώ θέλω να σας πω κάτι: Το First Dates μπορεί να δημιουργεί πάρα πολλά συναισθήματα χαράς, αλλά εδώ δεν είμαστε για το content. Όλοι αυτοί οι TikTokers και οι YouTubers θέλω να θυμούνται ότι εδώ έρχονται γιατί ψάχνουν το άλλο τους μισό. Γιατί εγώ, την επόμενη φορά, θα νευριάσω. Εντάξει; Αστειάκια εδώ μέσα δεν κάνουμε! Ο έρωτας είναι σοβαρή δουλίτσα».