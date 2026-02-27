MENOY

LIFESTYLE

Ευδιάθετος ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Στο πλευρό του για πρώτη φορά η σύντροφός του Ινές Ντε Ραμόν – Δείτε το βίντεο

THESTIVAL TEAM

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει κατοίκους και φαν του ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα, με τον ηθοποιό να πραγματοποιεί γυρίσματα στα σοκάκια του νησιού εδώ και λίγες ημέρες για τη νέα του ταινία “The Ridders”.

Η εκπομπή “Live News” βρίσκεται στην Ύδρα που για 8η ημέρα ο Μπραντ Πιτ πραγματοποιεί γυρίσματα στα σοκάκια και στο λιμάνι του νησιού.

Στο διάλειμμα από τα γυρίσματα ο χολιγουντιανός σταρ ήταν πολύ ευδιάθετος, ενώ για πρώτη φορά όλες αυτές τις ημέρες ήταν στο πλευρό του η σύντροφός του Ινές Ντε Ραμόν.

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές Ντε Ραμόν, φανερά ευδιάθετοι, χαιρετούσαν την κάμερα αλλά και τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να δει τον διάσημο ηθοποιό.

Ο διάσημος σταρ βρίσκεται από την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα και η Ύδρα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό πλατό, με εντυπωσιακά σκηνικά, βοηθητικά κτίρια και τεχνικό εξοπλισμό. Έπειτα, τα γυρίσματα θα συνεχιστούν στη Νέα Μάκρη και αργότερα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της εξέλιξης της ιστορίας.

Ο Μπραντ Πιτ αναμένεται να πραγματοποιήσει γυρίσματα στη Νέα Μάκρη από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου 2026.

