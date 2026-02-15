Eurovision 2026 – Αφροδίτη Γραμμέλη: “Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα μέλη της επιτροπής;”
THESTIVAL TEAM
Την βραδιά του εθνικού τελικού για την Eurovision 2026 θέλησε να σχολιάσει η Αφροδίτη Γραμμέλη, μέσα από τα social media, το βράδυ της Κυριακής.
Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γνωστή δημοσιογράφος και τηλεκριτικός επέλεξε να εστιάσει στα μέλη τα οποία και απαρτίζουν αυτή τη χρονιά την ελληνική κριτική επιτροπή.
Ο λόγος για την Χαρά Κεφαλά, τον Μιχάλη Μαρίνο, την Μαρία Ηλιάκη, τον Γιάννη Βασιλόπουλο και την Μαρίνα Σπανού.
Έτσι, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ, η Αφροδίτη Γραμμέλη μοιράστηκε την εξής λιτή απορία με τους διαδικτυακούς της φίλους.
“Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει τα κριτήρια επιλογής των μελών της ελληνικής επιτροπής;”.
