Έρικ Ντέιν: Θα υποδυθεί έναν ασθενή με ALS, έξι μήνες μετά τη δική του διάγνωση

|
THESTIVAL TEAM

Ο Έρικ Ντέιν (Eric Dane), πρόκειται να συμμετάσχει στo ιατρικό δράμα του NBC, «Brilliant Minds» σε έναν ρόλο με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, καθώς αντικατοπτρίζει τη δική του προσωπική μάχη. Ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος πριν από έξι μήνες αποκάλυψε ότι πάσχει από Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS), θα υποδυθεί έναν ασθενή με την ίδια ακριβώς ασθένεια, στο ένατο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν.

Συγκεκριμένα θα ενσαρκώσει τον Matthew, έναν ηρωικό πυροσβέστη που δυσκολεύεται να αποκαλύψει στη δική του οικογένεια τη διάγνωση με ALS και ζητά τη βοήθεια του Dr Oliver Wolf (του πρωταγωνιστή της σειράς που υποδύεται ο Ζάκαρι Κουίντο).

«Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που θέλω είναι να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου και να δουλεύω λίγο, αν μπορώ», είχε δηλώσει τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο «Good Morning America» και στην Νταϊάν Σόγιερ. «Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το τέλος της ιστορίας μου», είχε προσθέσει ο Ντέιν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηθοποιός δεν σταμάτησε να εργάζεται μετά τη διάγνωση. Συνέχισε τα γυρίσματα για την τρίτη σεζόν της σειράς «Euphoria» του HBO, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2026, σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter».

Πηγή: skai.gr

Έρικ Ντέιν

