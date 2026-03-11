Ελευθερία Κόμη: Έκανα μόνη μου την αλλαγή το καλοκαίρι, σε μια στιγμή τρέλας, κρατήθηκε όμως για τον ρόλο

Την Ελευθερία Κόμη υποδέχθηκαν ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, το πρωινό της Τετάρτης, στο πλατό της εκπομπής “Νωρίς νωρίς” που προβλήθηκε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γοητευτική ηθοποιός αναφέρθηκε στον συνδυασμό της θεωρίας με την πράξη που φροντίζει πάντα να πρωταγωνιστεί στη ζωή της αλλά και στην τηλεοπτική της επιστροφή με τη σειρά “Το τελευταίο νησί”.

Ειδικότερα, η Ελευθερία Κόμη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “τη θεωρία και την πράξη τις πάντρεψα στη ζωή μου, μ’ άρεσε αυτό. Δηλαδή εφόσον έκανα την πράξη ήθελα να περάσω και στο θεωρητικό κομμάτι της τέχνης. Είναι αυτά τα Πανεπιστήμια των παραστατικών τεχνών που θέλουμε τώρα να φέρουμε και στην Ελλάδα”.

“Περίμενα πάντα να με κάνουν ξανθιά για έναν ρόλο και σκεφτόμουν πότε θα μου συμβεί. Το μαλλί, όμως, το άλλαξα μόνη μου το καλοκαίρι, σε μια στιγμή τρέλας. Οπότε με πήρε ο διευθυντής κάστινγκ της σειράς “Το τελευταίο νησί” στην ΕΡΤ και μου λέει: “Θέλουμε να σε προτείνουμε για έναν ρόλο, είσαι σε σύγκρουση με την Δέσποινα, που υποδύεται η Μαρία Καλλιμάνη, , η οποία είναι ξανθιά και συ είσαι μελαχρινή”. Εγώ, όμως, είχα κάνει ήδη την αλλαγή”.

“Θεωρούσαν δηλαδή ότι ήμουν μελαχρινή ακόμα και μου ήρθε ακριβώς αυτό, ο ρόλος που ήθελαν να είμαι μελαχρινή. “Είχα μόλις αλλάξει το μαλλί, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα” τους είπα αλλά, όταν ο σκηνοθέτης είδε την αλλαγή, μου είπε “δεν αλλάζεις τίποτα” και έτσι είχα κάνει την αλλαγή και κρατήθηκε για τον ρόλο” συμπλήρωσε, επίσης, η Ελευθερία Κόμη στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή της ΕΡΤ.